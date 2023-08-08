增添父能量：成為太太的完美隊友

【明報專訊】今天是8月8日，因為中文「爸爸」的發音和數字「88」相似，因此有些地方也將今天定為爸爸節！

育兒路沒有捷徑，爸媽若能彼此互相分擔，建立良好的溝通及共識，照顧的重擔和壓力便不至於完全落在某一方身上，育兒的孤獨和辛苦也會減少，取而代之是父母共同照顧孩子的樂趣更多。

爸爸在親職協作中扮演重要角色，透過與媽媽協作，可以為兒子帶來許多正面影響。然而，近年不少爸爸都被配偶笑稱為「豬隊友」，讓不少爸爸生怕在照顧孩子時成為太太負累，在照顧上愈來愈退縮。當太太發現丈夫不積極參與育兒時難免會抱怨，引致惡性循環，破壞親職協作，亦會給孩子留下壞印象。

筆者曾在一個親職協作工作坊中聽過一名媽媽分享，她期望丈夫在夜晚幫忙哄兒子睡覺，好讓她處理其他家務，結果丈夫竟比兒子更早睡着，哄睡覺的職責重歸自己身上。這個媽媽的分享，竟然引起不少在場媽媽的共鳴。究竟爸爸應該怎樣與太太共同發揮有效的親職協作？對兒子的成長又會有什麼影響？筆者希望與爸爸分享3個錦囊。

1.挑戰較高難度活動

一項由美國紐約州立大學發起的研究表明，爸爸在親職協作中扮演了獨特的角色，這是來自於與媽媽不同的親職風格。爸爸通常更傾向透過玩樂和冒險與兒子建立關係，鼓勵兒子自我探索來發展自信和獨立。爸爸可以把握戶外活動的機會，與兒子挑戰比平日玩樂相對較高難度的活動，例如踏單車、滑板、滑草、滾軸溜冰等。過程中爸爸可以從言語鼓勵、陪伴、嘗試到放手，循序漸進，協助兒子建立自信，發展強項。

2.避免引發太太「守門」

美國家庭心理學教授Sarah Schoppe-Sullivan指出，夫妻在親職協作上愈是互相支持，少競爭和批評，兒子行為問題愈少，社交能力愈強。若爸爸希望與兒子建立良好關係，千萬別忽視太太的部分。因為研究發現，當夫妻為照顧孩子而衝突，媽媽在愛子心切的傾向下會隔開兒子和爸爸，此舉稱作母性守門（maternal gatekeeping）。兩夫妻應多溝通彼此的教養方式和方向，若能盡早察覺彼此親職的習慣，學懂怎樣互相調節和提醒，建立共識及良好的協作模式，最終受益的都是婚姻和兒子。

3.提供更多體驗學習機會

日本關西大學的研究發現，爸爸在親職協作中的獨特特質，來自於提供更多實際支持，包括經濟和生活方面。爸爸可以在家中陪兒子做功課、讀繪本，與兒子一起動手砌圖、維修簡單家具，在外積極參與兒子的校園活動。爸爸通過這些實際的行動來表達對兒子的愛和支持，當兒子感受得到，爸爸在管教上自然事半功倍，藉此與太太分擔管教及照顧的責任。

不論是「豬隊友」還是「神隊友」，爸爸只要與媽媽好好合作，共同發揮親職協作的最大影響力，必定是兒子眼中的隊友典範！各位爸爸，趁着今日「爸爸節」，一起努力與太太成為完美隊友！

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第461期]