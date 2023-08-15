迎接開學：新學年新目標 睇子女特質訂製 最忌有始無終 孩子習慣「爛尾」

【明報專訊】還有約兩星期便展開新學年，爸媽和孩子，你們準備好了嗎？或許不少家長都喜歡給子女訂立新目標，期望小朋友來年的學習有一番新景象。但專家提醒，假如訂下目標後沒有周詳的執行方案，那往往只會「爛尾」收場；而不斷累積「爛尾」經歷，更會對孩子的成長構成負面影響。因此，如何替小朋友訂立目標，箇中大有學問，家長必須從長計議！

文︰沈雅詩

「成就型」未必需要設目標

從事生命教育工作逾20年、經常應邀到學校主持講座的EDIT Workshop創辦人陳志耀（Tommy）先釐清，並非每個小朋友都需要在新學年訂立新目標，「要視乎孩子的學習特質，若是『成就型』，本身已經有很強的自我推動力，家長就用不着再給什麼目標，意義不大；反之，屬於『關係推動型』者，自我推動力不算最強，這類孩子的動力源自跟他們有感情聯繫的人，由家長給他們訂下目標便較適合」。

當家長認為有確切需要給子女訂目標後，下一步就要細心思量，有沒有周詳的方案，讓這個目標在未來一個學年達成。Tommy說︰「假若新學年興致勃勃訂了目標，最終卻虎頭蛇尾，大家在毋須付任何代價下，翌年又重新訂一次，這樣其實只是在建構孩子的負面經歷。當不斷循環這種『有始無終』的經驗，長遠就會變成他們的行為模式，是要不得的。」但他強調，並不贊成懲處未能實踐目標的孩子，因此唯一方法是勢在必行，必須達標！

如能力較弱 量化執行細節

Tommy說，鑑於每個小朋友的特性不同，家長有需要個別「度身訂做」落實大計。概括而言，對於動力和能力都不算太弱的孩子，可提出大方向的指導；相反表現相對遜色的孩子，便需要把執行細節量化。以提升中文能力為例，「對於成績中游的孩子，可能在開學初期便商量好，今年要多看哪類型的書本、哪個作者的作品，之後家長就毋須每天指指點點，待半年或一年後檢視就可以；但若然要幫助那些缺乏動力的小朋友，就可能要限定他們每天閱讀數篇文章，或每天必須持續看半小時中文書等。不過，這個光譜亦很闊，也視乎孩子的特性，量化可短至逐天計算，亦可以一個星期、一個月去計算」。

他又特別提到，針對能力較弱的孩子必須按部就班，讓他們先由小目標開始，而在過程中，家長的陪伴也十分重要。「寧願起步時，只是簡單的小目標，當孩子實踐到，便會帶來成功感，之後持續完成，就會有滿足感。而隨着把握感、方向感、目標感等也累積足夠，家長便可以把目標上調，所以需要有節奏地慢慢加速，不能操之過急。此外，家長更要從旁協助，指導他們去完成哪些任務，避免子女因為應付不到而產生挫敗感。」

特殊情况可微調目標 堅持完成

談到開學後，孩子總有機會面對很多突如其來的狀况，例如某天功課量特別多，或者要參加比賽訓練等，令生活變得忙亂，Tommy建議此時寧可稍稍調節每天擬定的小目標、小任務，也不要輕言放棄。「舉例，原本說好每天要閱讀半小時英文書，那天可縮減至15分鐘、10分鐘；但仍要堅持，因為要形成軌迹，最終才能變為習慣。」

[Happy PaMa 教得樂 第462期]