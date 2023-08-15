重返校園：加插學習環節 今日開始重啟上學引擎

【明報專訊】悠長的暑假踏近尾聲，孩子又是時候收拾心情，準備上學了。臨牀心理學家張展圖（Felix）建議，家長由現在開始，可每天安排子女於固定時間，做些跟學習有關的活動，目的是令孩子感受到暑假即將結束，同時有助他們重新掌握學習的節奏，「即是要重啟他們的學習引擎！因為已經是8月中旬，假如仍任由小朋友每天什麼都不做，只管玩的話，而轉眼又突然要上學，屆時需要做很多功課，反差太大，他們會較難適應」。但Felix強調，不一定要強迫子女做紙本練習，可以採用不同的方式，包括看教學影片、閱讀，甚至用遊戲形式去學習，只要每天的日程都有學習元素在內，已經足夠。

分享「過來人」經歷助增強信心

此外，部分孩子或會對新學年的「未知」感到擔心。Felix建議家長主動跟子女傾談，助他們解開心結，「有些小朋友可能會憂慮升班後，要跟好朋友分到不同的班別，或者會轉換一班不熟悉的老師。家長可引導他們從不同的角度去思考，做足心理預備」。然而，他提醒家長不要馬上否定子女的擔憂，取而代之，可用同理心去回應，「先同理孩子的感受，『是啊！這樣真的會令人有些擔心』，之後才慢慢跟他們分析其他可能。例如說，縱使新學年未能和好朋友同班，但不代表不能見面，大家在同一校園，仍然有機會一起玩，况且新學年也有機會認識新朋友；而轉換新老師，或許也會相處愉快，上課同樣開心」。他補充，家長還可以用「過來人」身分，跟子女分享兒時經歷，「當小朋友知道，原來爸媽也試過面對這些困難，但最終都解決得到，對他們來說，信心會增強一些」。

陪視察校園 選購書包文具

至於一班由幼稚園升上小學的準小一生，面對的轉變更多，忐忑感可能更大。Felix稱，家長有需要在開學前做多些準備工夫，幫小朋友順利過渡。雖然現時學校普遍在8月尾或9月初舉辦小一適應周，但Felix認為如情况許可，父母最好在適應周前，陪同子女親身到學校外圍視察，「讓他們知道，未來幾年都會在這裏讀書。有爸爸媽媽陪同一起去看，效果很不同，孩子的安全感會大些」。家長亦可充分利用學校網頁，預告一下各個學科、校園設施、課外活動等資料，使孩子更具體知道，小學和幼稚園校園生活的分別。

由於幼童一般較信服父母的權威，Felix指出，這時家長的身教尤其重要，「可以多分享自己當年入讀小學的經歷，那時遇到的憂慮是如何解決。這些經驗之談，都是孩子的強心針」。

Felix還教路，家長可透過陪伴子女選購喜歡的書包、文具，增添他們對上學的期待和愉悅感，「小朋友一般都揀選印有自己喜歡的卡通人物或圖案款式，容讓他們自由選擇，一來可逗他們開心，二來這種父母陪同選購的感覺，會投射到這些物品上，當他們看見這些文具，會產生『父母陪伴』的安心感覺，對紓緩緊張情緒很有幫助」。

[Happy PaMa 教得樂 第462期]