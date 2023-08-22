青出於藍：幻想與牛頓在土星打波 向夢想出發 小太空人創意無限

【明報專訊】每年在「萬通保險小太空人訓練計劃」中脫穎而出、成為小太空人的小朋友，均被視為「文武全才」，無論在學術成績、創意以至表達能力皆有出色表現，當中例子包括麥明詩、森美女兒梁曦童等。受疫情影響，此計劃已停辦3年，今年才正式復辦。在科技一日千里的時代，新一代的小太空人各方面能力會否青出於藍？他們的興趣又會比師兄師姐更廣泛嗎？

文︰顏燕雯

勇於嘗試 好學不倦

今年8個小太空人中，有兩個只是二年級學生，年紀最小的是7歲的梁凱晴（Chloe）。Chloe就讀的拔萃女小學，早有多名師姐成為小太空人，最為人熟悉的便是麥明詩。計劃2023年復辦，念小二的Chloe被學校張貼的招募海報吸引，更回家問媽媽可否一試。

不一定要贏 反而輕鬆入圍

別看Chloe個子小小，原來她的膽子頗大，未試過的東西都想去嘗試，也因為這樣打動了媽媽。梁太說：「她知道有招募後，回家便跟我說想參加，但我明白這個活動競爭很大，加上她年紀還小，本想讓她遲一兩年才參加，所以解釋說，即使她參加了也未必能入圍，也未必可以躋身多輪面試。」在猶豫間，Chloe一句：「這個活動可以給7至11歲小朋友報名，我正好7歲，是合資格的呢！」聽到這句話，梁太明白到女兒想參加的決心和信心，便支持她去嘗試。

梁太指女兒勝在有理想，會為自己嘅目標努力奮鬥，也不易放棄。Chloe年紀雖小，但就是因為抱着「勇於嘗試，不一定要贏」的心態，反而輕鬆入圍。在提交創作作品時，Chloe選擇繪畫了一幅圖畫，內容是講述她自己和牛頓乘坐時光機回到幾百年前，在土星上打羽毛球！看似天馬行空的概念，原來是集合了她所有喜歡的事物——她喜歡打羽毛球、欣賞土星的美，也崇拜牛頓和喜歡吃蘋果！梁太透露，囡囡興趣多多，作為家長若情况許可，都會讓她嘗試，但有時候也會嫌她學得太多了，想她減少一些，如現在她就參加了乒乓球、羽毛球、劍擊、游泳、國際象棋、圍棋、朗誦等興趣班，忙得連放空時間也不多，但Chloe卻不肯放棄任何一種，還想學更多更多的東西呢！

創作科學書 送美國退役太空人

與Chloe相反，即將升讀六年級的王爾騰（Aden）就趕及「尾班車」，在11歲報名限期前實現夢想，成為小太空人。自幼喜歡太空的Aden，被媽媽笑稱他「非地球人」，2歲多開始喜歡看有關太空的書，後來看得愈來愈專業，亦會在網上搜索有關太空的資訊，較常瀏覽的網站有NASA、Kurzgesagt（類似百科全書的資訊網）等。「今次陪他到美國太空探索之旅，他甚至會向我講解不同火箭的來歷、名稱，令我增長了不少知識呢！」王太說。

Aden不但熱愛太空，亦鍾情不同語言和音樂，學科方面無論物理、化學、生物也喜歡，笑言中學時不知道選什麼科才好！在疫情期間因為空餘時間較多，他以8種不同的語言包括英文、法文、日文等創作了一個自己環遊世界的故事，而爸爸媽媽更靜靜地拿了他的故事手稿出書，作為囝囝的10歲生日禮物。王太表示這本書沒有在坊間發售，只是希望給家人留念。Aden指收到這份禮物時非常驚喜，隨後有更大的決心寫了第二本有關太空的著作，這本書亦成為他參加小太空人的提交作品，他們更特別把書帶到美國，送給退役的太空人。

Aden專長和興趣這麼多，未知是天分還是後天培育？與王太談及這一點時，她認為兩者培養也重要。首先小朋友的興趣是很難改變，多是天生的，由於她是全職媽媽，可以有更多時間了解和清楚孩子的一舉一動，當發覺他對某項東西特別有興趣時，便早點協助他循該方面發展。接下來Aden準備寫一本集合音樂與科學元素的書，向另一個夢想進發。

[Happy PaMa 教得樂 第463期]