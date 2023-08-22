親子筆陣．永明的天空：語言限制了我的想像？

【明報專訊】有見過網上這句話「貧窮限制了我的想像」嗎？一定有吧！翻查一下，原來這句充滿自嘲的網絡流行語，意指在有錢人的世界，因為經濟力量的強大而決定了所謂的「上層建築」，所以他們的生活內容是脫離了一般平常大眾可以想像的範圍。年前疫情時有網民在討論區分享了一些富人生活習慣與自己的分別，驚嘆一己從來沒有那種想法，例如有錢人不喜愛「staycation」，因為家中裝潢比酒店更好；又例如，若你暑假外遊乘搭飛機，降落後你由擠擁的經濟艙沿着走廊下機，當你見到有人用過的商務艙和頭等艙機位是那樣舒適時，或會有感：「坐頭等商務都幾好喎……」然而這仍可想像，因為都見得到；不過如果是一時興起想去看北極光，就踏上自家私人飛機起行，就有點out，out of imagination。

認識「樽海鞘」這種生物嗎？

或許真正限制想像力的不是有什麼，沒有什麼，而是那些我們不知道的「什麼」。如果那些「什麼」在我們腦海中都是概念，而我們沒有那些概念，那想像便被限制了。譬如你從來不知道「樽海鞘」這種生物，那麼無論別人怎樣用語言描述，你也不會知道「樽海鞘」是怎樣的，直至你親眼見過圖像或實物，就會開始接觸那個概念，並且使用那個語言——樽海鞘。如是者，其實是概念和語言限制了我們的想像，而語言是概念的外衣，如果能夠好好了解外衣的種種，你的想像力將會隨心飛騰。

最近有個熱賣樓盤，消息指是新盤票王云云，樓盤名字中有個「駅」字。搜尋樓盤KOL介紹，多數人都讀「駅」為「站」，如巴士「站」的讀音。多年前已有一私人屋苑以駅為名，當時都有一番熱議。今天再次翻查網上資料，顯示駅字是一個常見日文漢字，如「東京駅」，即東京車站。駅字並非規範中文裏的漢字，而是日文漢字中「驛」的簡略字，其讀音及意思均等同於中文的「驛」字。把駅讀成「站」，抑或「驛」可作別論，重點在於駅字未出現於香港樓盤名之前，大多數人都不會有這個字的概念，而日本語就常見。

「我」是古代一種犀利兵器

英語integrity，一般解作誠實、正直、完整，有人格高尚，行事光明磊落的意思。查考其拉丁語字根，是「in-」加上「tangere」，「in-」是不的意思，而「tangere」含意是觸摸，加起來就是不要觸摸。不要觸摸才能保持完整，真箇令人十分好奇！若能深入思考，語言和概念的限制就被打破。

回到中華文化，朋友們，你知道「我」字甲骨文的原義嗎？「我」原來是古代一種兵器，長柄斧頭，而且帶有鋸齒，及後才假借成為第一人稱代詞，兵器的本義隱去。朋友們，早上你一覺醒來，心想我又要上班了，千萬不要忘記，「我」是一件犀利兵器呢……

我們的世界由概念構成，掌握好語言，你就有個超級工具，去創造或者反思世界了。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

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[Happy PaMa 教得樂 第463期]