言語自聊：早產寶寶餵食困境

【明報專訊】近年來，全球早產寶寶的數量不斷增加。作為一名曾在新生嬰兒重症監護病房（NICU）工作的言語治療師，我與醫療團隊和家長緊密合作，解決寶寶早期的餵食問題。今期就談談早產寶寶的壓力、神經保護以及餵食問題。

我在新生嬰兒重症監護病房中見證了許多早產寶寶的成長過程。他們出生時未完全發育，需要額外的關注和照顧。他們的身體和大腦仍在發育中，所以對壓力非常敏感，而重複的壓力可能改變腦結構和神經行為。所以為了幫助他們順利成長，我們需要製造一個安靜、舒適的環境，尤其是餵食的時候，讓他們可以安心進食。早產寶寶亦會在餵食過程中遇到一些困難，例如吞嚥困難或由餵食壓力引致的口腔厭惡。這些問題可能會改變大腦的神經行為，導致他們發展遲緩，甚至延長他們留在醫院的時間。因此，了解適當的餵食方法對他們的發展十分重要。

按寶寶需要餵食 建立互動和信任

常見的餵食方式有兩種，一種是按照固定的量來餵食，是比較傳統的做法；另一種是根據寶寶的需要來餵食。根據最新的醫學研究，我們傾向根據寶寶的需要來餵食，即是當你的寶寶顯示出飢餓的信號時，例如開始吸吮手指或張開嘴巴，這是他們準備好進食的時候。這時候你可以準備好母乳或奶瓶，讓他們進食。而當寶寶感到飽足時，他們會停止吸吮或不再張開嘴巴。這是他們飽足的信號，代表他們已經吃飽了。爸媽可以留意寶寶的飢餓和飽足信號，並作出相應的回應。這樣可以建立你和寶寶之間的互動和信任，同時也能夠促進寶寶的自主飲食能力和口腔發展，減少餵食時有可能產生的壓力。然而，在香港仍有一些守舊的醫護人員只關注餵食量而忽略了餵食的「質量」。這種做法會損害寶寶的餵食發展，更重要的是會長遠地影響兒童的神經保護，不利大腦發展，這點爸媽要多加注意啊！

提供口腔肌肉和吞嚥訓練

此外，為了幫助早產寶寶克服吞嚥/餵食困難，言語治療師可能會介入，提供口腔肌肉和吞嚥訓練。這些訓練包括口腔肌肉按摩及吸吮練習。通過這些訓練，寶寶可以逐漸發展出更好的吞嚥技巧和能力。最後，要注意的是每個寶寶的發展速度都不同，所以爸媽們不必過於擔心和比較。

總結來說，早產寶寶的餵食對寶寶和爸媽來說都是一個急切而重要的課題，絕對需要仔細關注和適當的支持。以上都是一些簡單建議，幫助爸媽更理解早產寶寶的餵食需要，並記得在需要時尋求醫生/言語治療師幫助，我們可以幫助寶寶克服餵食困難，促進他們的發育和成長。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

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[Happy PaMa 教得樂 第463期]