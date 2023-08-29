幸福拼圖：勤力爸媽 需聆聽自己需要

【明報專訊】今日我乘搭港鐵時，看見一名媽媽帶着兩個孩子在港鐵車門快將關閉時及時衝入車廂，我的心緊張得快要跳出來似的，禁不住發出「嘩」的一聲，因為兩個孩子還是幼兒，還差點受傷呢。他們因此引起了我的注意，所以我一直觀察他們的互動。

孩子成績表就像家長成績表

兩個孩子穿著十分整齊，媽媽的頭髮明顯地比較凌亂，手袋拉鏈還未拉上，鞋也未穿好。之後我聽到媽媽對兩個孩子說：「昨晚不是跟你們說過，今天要早點起牀，才能趕上今天的活動嗎？」媽媽一邊責怪孩子動作不夠快，一邊在手袋裏找東西，後來媽媽大叫起來：「慘了！原來我忘記拿銀包。」然後，媽媽就匆忙地帶着兩個孩子在下一站下車了。

從事家長支援服務多年，我也曾目睹不少類似情况，很多家長為了照顧孩子而忽略了照顧自己的需要。現代的家長十分「勤力」，對自己要求也很高，孩子的成績表就像他們的成績表，孩子考試就像他們考試一樣。我想大家在乘搭交通工具時，也曾看到不少家長緊張地幫子女溫習、看英文書和串字的情况吧！

其實「家庭健康」和「生活平衡」，也是影響家庭幸福指數的主要範疇，例如爸爸媽媽沒有空間休息和重整自己的心靈，很容易就會對家中的孩子沒有耐性，產生厭煩感。很多時我們都會聽到家長催促孩子「快啲啦！快啲啦！」固然，在香港這個 「講求效率」的地方，我們也理解有時家長是「身不由己」的。

預留空間享受「me time」

爸媽需學會聆聽自己的需要，在適當的時間預留空間給自己休息及享受「me time」，亦可透過不同的方法減壓，使自己放鬆，能聆聽其他家庭成員的需要，並彈性處理子女的要求，以保持一段良好、和睦的家庭關係。

在此和大家分享一下，如何照顧自己及減低壓力

1. 做運動：做運動時可產生令人愉快的荷爾蒙，如果有其他朋友或家人一起做運動，更能增進關係。

2. 做家務：根據研究顯示，做重複而簡單的事情能夠紓緩壓力。做家務是生活的一部分，何不嘗試靜心做家務，洗碗時感覺一下水在手上的流動，拖地時專心看看地板的紋理。

3. 靜觀練習：透過專注呼吸及身體反應，令自己活在當下，不批判地接受自己的情緒、身體反應和念頭，對改善情緒及處理問題而言，比逃避或勉強自己會更為有效。家長可在網上尋找相關的影片和聲帶隨時隨地練習。

4. 記住自己生孩子時的初心：每個父母在孩子出生時，父母的願望都希望孩子身體健康，快高長大。父母重新記起自己的初心，其他煩惱或對孩子的期望就自然可以慢慢放低。

當然，每個家庭和父母都是獨特的，每個人都有自己的方法放鬆自己，簡單如坐下來喝杯茶，慢慢地享受一頓飯也是一件賞心樂事。希望各位「勤力爸媽 」都學懂尊重和照顧自己，令自己的心靈和精神更健康，生活平衡一點，家庭自然更幸福。

文：李慧芬（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第464期]