同理心學堂：為什麼青少年會傷害自己

【明報專訊】筆者曾經好奇問及一名少女為何在炎夏穿著長袖衫，對方說要掩蓋𠝹手的痕迹，當下有點怪責自己不夠敏銳，怕讓對方難堪。細想一下，相信在社會上有不少受情緒困擾的人很努力地掩飾自我傷害的痕迹，並堅強地繼續生活，自傷只是他們無可奈何時採取的方法。

𠝹手可謂最為人熟知的自傷行為。其他形式如燒傷、拔頭髮、用硬物撞擊自己、打牆等都是屬於自傷行為。對家長來說，實在難以理解為什麼他們要讓自己承受不必要的痛楚，俗語說「有頭髮邊個想做癩痢」，抱住好奇心和同理心了解對青少年自傷背後的原因，可以讓我們更體諒他們的難處。

自傷行為較常在青少年情緒失控時發生，美國精神科醫師丹尼爾‧席格（Dan Siegel）提出一個概念——每個人內心都有一扇「身心容納之窗」（Window of tolerance）。當壓力仍在可承受的範圍內，我們能夠處理情緒及管理日常生活；但當壓力超出這個範圍，我們的情緒可能會跌入難以管理的高漲惱怒或者麻木抑鬱的狀態，因而可能做出適應不良的行為。很多受情緒困擾的青少年曾告訴我，他們並不是喜歡透過自傷的方式處理情緒，只是情緒有時來得過分洶湧，無從宣泄，無可奈何下才以自傷的方式釋放情緒或擺脫麻木的感覺，然而過後又會感到後悔和羞愧。

自尊低落者傾向有自傷行為

傷害自己亦可能與自尊低落（low self-esteem）及缺乏自我關愛（lack of self-compassion）有關。有研究指出自尊低落的人傾向有自傷行為，以此作為懲罰自己的方式；另有數據指出愈缺乏自我關愛的人就有愈多自傷行為。不少青少年會因為人際關係或者學業表現，而嚴厲批判自己，認為自己能力不足或不夠努力，懷疑自己的存在價值，甚至自我嫌棄，而透過自傷行為來懲罰自己。

有些青少年未必會將這些傷痕隱藏，反而會拍照分享到社交媒體，或者告知教師家長。我們先嘗試跳出「他們是博取注意」的思想框框，想一想他們想要透過傷痕告訴他人什麼事，背後可能是內心承受太多痛苦，想有人同行和陪伴；或是向他人發放求助的信息；亦有可能是反映自己對外間的控訴以及長久累積的不滿。

渴望家人無條件支持愛護

然而，很多時候青少年傾向不讓家人知道自己有自傷行為，因為他們為這些行為和傷痕感到羞恥。因此，當家長發現子女有自傷行為時，請先保持冷靜，然後坦誠和溫柔地表示留意到這件事情，看看子女是否願意分享自己的困擾。家長先靜靜地聆聽，並回應子女的情緒，例如「我感覺到你好痛苦/無助/羞愧/憤怒」等，讓子女感到你明白他的感受。家長不宜在子女分享感受和經歷時，以解決問題為導向，並主導對話，因為青少年通常不需要理性討論問題，而是渴望家人無條件接納、支持和愛護，這樣他們才會變得更有力量繼續面對生活。

每個自傷的青少年背後必然有其故事和經歷，了解其行為的成因可以讓家長深入看待他們的難堪之處，下一步他們更需要家長的同行，走出低谷。家長需要時，可向專業人士尋求協助，例如醫生、社工或者心理輔導員，共同建立支援青少年的網絡。

若你希望就以上情况作進一步了解或尋求協助，歡迎電郵至counselling@ymca.org.hk，本會將派員與你聯絡。

文：鄺永康（香港中華基督教青年會輔導組心理輔導員）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第464期]