論盡教育：昔日狀元何處去？

【明報專訊】由於今年DSE的狀元數目減少，學界和家長擔心是不是香港學生成績下降。王師奶已解釋考生人數少，狀元人數減少是正常的事，不必杞人憂天。「狀元」這些美名，今時今日相信是香港獨有 （內地也不常用）。中狀元自然係叻仔叻女，唔止讀書叻，仲識埋考試的竅門。小婦人講過N次，考試係一門大學問，單憑讀書「叻」中唔到狀元嘅，如何捉改卷老師心水也是重要的一環，「幸喜文章中試官」這句話就說明一切。狀元是封建時代發掘人才的方法，全國統一舉行，每屆只有一個狀元，唔係阿豬阿狗都可以參加，要先行具備秀才資格，進一步是舉人、進士，最後在殿試中獨佔鰲頭呢位就是狀元，狀元得一個咋，唔似得DSE年年都有十個八個狀元。

香港特首高官 會考狀元有幾多？

香港的狀元考試不用層層淘汰，凡中六學生都可以參加，每年4萬多考生，要脫穎而出也非易事。做了DSE狀元，大學任你入，讀邊科任你話，甚至有獎學金。王師奶常常有一個疑問，多年來中學會考、DSE咁多狀元去咗邊？呢班叻仔叻女理論上會繼續叻下去，揚名聲，顯父母。即使無諾貝爾獎咁威，理論上在自己從事的行業應赫赫有名，但佢哋好似銷聲匿迹，無影無蹤。遠的不說，香港5屆特首，無一個係狀元出身；就算其餘的司長、局長高官，都無一個曾是花街紅粉女爭看的綠衣郎，反而掹車邊的就有三兩個。美國、日本、韓國、英國、加拿大的頭頭，都不是讀書成績最頂瓜瓜的一哥。

狀元只是入大學剎那煙花

王師奶出一條香港人好有興趣的題目，「昔日狀元何處去？」請報章電視台的記者哥哥姐姐去發掘真相。不必去得太遠，就先從特首開始，跟着是政府高官，行政會議16名非官守議員，立法會90名尊貴議員，看看有沒有狀元出身。有人會話王師奶八卦，搵傳媒朋友做埋啲無聊事，如果你咁諗就真係小覷了小婦人的鴻鵠大志。家長們千辛萬苦想栽培一個天縱之才的狀元回饋社會，原來效果並非如此，統治社會的權威階層與狀元無關，間接證明家長的路線錯，嘥錢嘥心機，社會人士吹捧的狀元，只是入大學途徑一剎那耀眼的煙花。王師奶想扭轉社會浮誇的教育路線呀！

如此說來，我們要改變教育思維，要將教育的目標定得更高更遠，在指引尋找知識之外，更要提升個人的品格和情操：大目標是回饋社會，貢獻國家；小目標是培養學生的毅力、勇敢、進取、寬容、謙遜與同理心。家長們，學校的領導們，這比催谷多三幾個狀元有意義得多。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第464期]