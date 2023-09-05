好去處：親子餐廳又玩又食 變身韓服小公主

貓咪飯及蜜蜂嗡嗡小跑車：兒童餐有不少選擇，如可愛貓咪飯（前）及蜜蜂嗡嗡小跑車（後）。（各$98）（黃志東攝）

餐廳周一至五下午4:00後、周六日及公眾假期全日採用入場費制，小童$108起包兒童餐一份，成人最低消費為$100起，即可免費進入遊戲區及享受韓服體驗。（黃志東攝）

【明報專訊】親子餐廳最吸引小豆丁和家長的地方，當然是有得食有得玩！以下介紹的親子餐廳，不止有造型精美的兒童餐和波波池遊戲區，更加有小朋友烘焙工作坊和免費韓服體驗，一次過滿足小朋友多個願望，讓大小朋友都喜出望外！

文：顏燕雯

小模特兒：心弦、舒然

荃灣D.PARK的「炑八韓烤親子餐廳」以韓式燒烤家庭樂為主題，5000呎面積包括用餐區、遊戲區及親子烘焙工作室。食物方面，除了韓式燒烤，兒童餐均有精緻的造型來吸引小朋友，例如可愛貓咪飯、企鵝飯糰、韓國公主造型蛋包飯等，非常可愛！此外更提供6個月至1歲寶寶專屬粥糊餐，對爸媽來說十分方便。

韓式餐廳怎少得韓服體驗呢！這裏免費提供男、女小朋友尺碼的韓服，而且備有頭飾，讓小公主小王子穿上傳統服飾拍照，以及到遊戲區玩耍。遊戲區亦有多種不同玩意，包括滑梯和波波池、化妝桌、迷你廚房和超市、大型積木等，應有盡有，是小朋友放電的好地方。

至於「親子烘焙工作室」則是荃灣店獨有，提供親子/兒童烘焙班，在專人教導下，小朋友可嘗試製作各種可愛造型的鹹、甜美食，而且不少作品款式非常趣致可愛，例如西瓜造型的麵包、獅子造型pizza等，款式亦會定期轉換。適逢中秋節快到，工作室9月份推出中秋月球燈蛋糕及中秋造型月餅工作坊，中秋造型月餅分別有朱古力及奶黃口味，小朋友可以自由選擇口味及造型配搭；中秋月球燈蛋糕則適合親子製作，小朋友可參與由搓麵粉到烤焗蛋糕的整個烘焙過程，做完蛋糕再到餐廳吃飯，一舉兩得。

■INFO

炑八韓烤親子餐廳

營業時間：上午11:30至晚上10:30

地址：荃灣青山公路荃灣段398號D.PARK1樓1009B號舖

查詢：2618 2289

烘焙工作坊預約：填妥網上報名表格

（https://shorturl.at/dxLM1）或到分店親自報名

[Happy PaMa 教得樂 第465期]