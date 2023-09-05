增添父能量：爸爸帶我上學吧

【明報專訊】踏入9月終於開學了，對某些爸爸來說，漫長暑假的「困獸鬥」終於結束，可以將兒子交回學校的教師教導了！

儘管爸爸不是兒子的教師，但爸爸絕對是兒子教育之旅的重要人物。筆者自上年開始，堅持每天都分別帶兩個兒子上學後才返機構工作，雖然上學的路程很短，但兩個兒子總會和我分享很多校園發生的大小事甚至趣事，不知不覺間形成了一個只有我倆的父子時間，讓我更能感同身受他們對校園不同事件的看法。當兒子開始新學年時，作為爸爸，我們可以做些什麼來幫助兒子的校園生活？筆者希望與爸爸們分享以下3個貼士：

1.經常表達父愛、支持及鼓勵

新加坡學者Rebecca Ang的研究指出，若兒子感受到從爸爸而來的父愛、支持和鼓勵，更容易與教師及同學建立正向關係，因為爸爸可向兒子傳授與他人互動的技巧。爸爸可以建立每天向兒子詢問有關學校問題的習慣，例如：「今天你最喜歡的課堂是什麼？」「今天你幫助了誰？」「今天你希望重做的部分是什麼？」仔細聆聽他們的回答，有助兒子敞開心扉，讓兒子知道他們可以隨時與爸爸談論任何事情，亦讓他知道爸爸願意與他一起走過這重要的校園之旅。爸爸在溝通中亦可以分享價值觀，幫助兒子建立獨立思維，避免在某些複雜的情况下隨波逐流。

2.爸校合作

美國教育學家Claire Baker的追蹤研究發現，爸爸投入家校合作，將有利兒子往後的學術發展，例如讀寫或數學能力，以及社交情緒的技巧。學校的委員會中需要有爸爸，由於這些委員會往往由媽媽們組成，因此爸爸們的觀點常常被忽略。曾聽過一個愛子心切的爸爸分享，他不明白為何兒子在學校出現狀况時，教師只會致電予媽媽呢？難道爸爸不關心嗎？爸爸若加入家校合作委員會，便可以從正式的渠道表達關注和幫助學校做出重要決策。爸爸還可以藉此向兒子展示自己是有多關心他和他的校園生活，以加強父子的關係。

3.不缺席兒子校園生活

美國學者Sara Rimm-Kaufman和Yuubo Zhang做的研究顯示，爸爸參與兒子的校園生活，兒子較少出現留級情况，亦更享受校園生活。爸爸可以出席兒子參與的所有活動，包括親子義工活動、陸運會、音樂會、開放日、家長日、頒獎禮等。當爸爸出席兒子的學校生活，能夠給兒子清楚地知道：校園生活是重要和有價值的。爸爸在這些活動可以見證兒子在學校不同階段的成長及成就，亦可與兒子分享自己過往在學校經歷過的大小事，與兒子培養深厚的信任關係，並建立兒子自尊、自信和追求卓越的特質。

好爸爸中心自2014年起招募全港幼稚園，於每年開學日一起舉行「帶我上學日」活動。今年是第九屆，已有約5000個家庭的爸爸、媽媽參加，希望藉此機會讓一眾爸爸媽媽立志在新一學年積極參與孩子的重要成長里程，一起分擔孩子在成長教養上的重任。各位爸爸，你希望兒子的校園生活愉快嗎？讓我們在新學年一起積極參與兒子的校園生活。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第465期]