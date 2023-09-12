兒童節目：齊集1960至千禧年代「哥哥」 回味兒童節目 多得小演員「照顧」

【明報專訊】《醒目仔時間》、《閃電傳真機》、《機靈加油站》、《至NET小人類》……當中有你的童年回憶嗎？電視兒童節目，伴隨着每一代小朋友長大，也孕育出許多廣為人熟悉的男女主持（哥哥姐姐）。最近有從事戲劇研究的工作者，透過記錄不同年代「哥哥」的工作軼事，從中竅探本港兒童節目的發展，也讓我們看見歷代小孩的成長轉變。

文︰沈雅詩

資深戲劇文學研究員涂小蝶，因緣際會下，認識了幾個電視兒童節目的「哥哥」，加上早年，她曾因其他項目，訪問過香港第一代兒童節目男主持、已故的加明叔叔王曦，遂萌生專訪一眾不同年代「哥哥」的念頭，促成《哥哥：香港電視兒童節目男主持訪談》這本書的誕生。

1960s直播節目無稿 「哥哥」要執生

此書敘述了由1960年代至千禧年代，不同電視台包括麗的映聲、亞洲電視、無綫電視、香港電台、有線電視合共14個「哥哥」的工作見聞和感受。還以為小蝶小時候是兒童節目的死忠「鐵粉」，詎料她大唱反調︰「不是呀，我小時候甚少看兒童節目！」小蝶解釋，當年她念下午校，傍晚放學回家，節目已經播完，雖則翌日早上有重播，但因為遲起牀，同樣無緣收看。

雖然小蝶沒有這些童年回憶，但今次跟一眾「哥哥」深度訪談，她聽到很多兒童節目鮮為人知的趣聞軼事。「譬如1960年代尾、在TVB擔任第一個兒童節目主持的紅鼻哥哥（劉達志）便告訴我，當年的兒童節目是直播的，但奇怪就只得拍檔女主持有講稿，他就要自己『執生』，搞現場氣氛。」

亞洲電視輝煌時 錄影廠如託兒所

說到現場氣氛，不得不提小觀眾。小蝶笑言，從維維哥哥（秦啟維）口中，得知當年亞洲電視在輝煌時期，兒童節目獲得不少廣告商贊助，資源充足，因此可經常邀請小觀眾到錄影廠參加遊戲環節，「維維說，每個周六日，很多家長都放下小朋友在錄影廠玩遊戲兼錄影，自己就離開處理私務，因此錄影廠就好像變成託兒所般，這個很有趣，我從來沒有想過原來他們要這樣湊細路」。

小演員富經驗 新進「哥哥」頻NG

另外，很多兒童節目也喜歡加入小演員，對比一班「哥哥」，他們更加老練。小蝶透露，有多名「哥哥」不約而同說，小演員帶給他們很大壓力，皆因當年加入兒童節目做主持的，往往是新人，演出經驗尚淺，反而這班小演員就已經「成精」了。其中一名主持李天翔便在書中自爆，曾在小演員面前NG了30、40次，可見當時的他，有多緊張！「我和麥包（麥長青）聊起這個話題，他也非常同意，小演員其實是資深演員，但要在熒幕上扮演小朋友角色；相反，主持人只不過是新進演員，卻在熒幕上要扮演大哥哥。」

小演員除了在幕前傍實「哥哥」，在幕後同樣「照顧」他們。想起麥包一次尷尬的經歷，小蝶亦忍俊不禁，「麥包告訴我，他曾經帶這班小演員去餐廳吃東西，準備結帳時，這班小朋友卻爭着付款，還對麥包說︰『麥包哥哥，你的show錢和我們相差不遠，但你又要交租、供車、找卡數，我們食住都是靠爸爸、媽媽的，這餐由我們請啦！』豪氣得來又很老積」。

[Happy PaMa 教得樂 第466期]