家家有禮：利東街綵燈會 「火龍」迎月

【明報專訊】向來是中秋節打卡聖地的利東街，今年舉辦溫馨的「躍兔‧迎月」綵燈會。街道掛上800個五彩十色的中式燈籠，化身一片燈海，讓一家大小歡度佳節，打卡留念。在中秋節（9月29日）當晚，闊別3年的LED夜光火龍將再次現身，展現新舊融合的概念，以LED代替煙火，並加入噴煙效果，用另類方式演繹香港非物質文化遺產。是次表演由郭氏功夫金龍醒獅團總教練郭文龍師傅帶領，40人團隊將會舞動全長18米的全新LED火龍，與觀眾互動，屆時爸媽們可以帶小朋友近距離欣賞，感受熱鬧的節日氣氛。

為弘揚舞龍文化，郭師傅更會主理多場「舞龍文化體驗班」，加深大眾對這種傳統文化的認識，並讓大人小朋友親身體驗舞火龍的基本技巧。只要免費登記成為利東街會員，便可優先以指定電子積分換領體驗班名額，或即日以電子貨幣消費滿$300並追蹤利東街社交平台後換領。

■INFO

「躍兔‧迎月」綵燈會

日期︰即日至10月23日

開放時間︰上午10:00至晚上10:00

亮燈時間︰下午5:00起，指定日期亮燈至晚上11:00

地點︰灣仔利東街

查詢︰3791 2304

■送「利東街×山手作 限定奶皇月餅禮盒」

利東街送「利東街×山手作限定奶皇月餅禮盒（4件裝）」予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額13個，每人可獲禮品1份。（圖2）

有興趣的讀者請於9月19日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「躍兔‧迎月」綵燈會中，利東街掛上了多少個五彩十色的中式燈籠？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第466期]