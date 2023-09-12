家庭有教：R.I.S.E. 支援孩子學好英語

【明報專訊】想孩子學好英語，實在有很多方法，我們在過去兩個月，已經跟大家分享過不少支援孩子的方法和心得。方法雖多，但要有效地實踐、有效地支援，從而獲得有效的成果，就不妨遵循定時（regular）、深刻（intense）、技巧（skill-based）和廣泛（extensive）的R.I.S.E.四大支援原則。

Regular定時：想孩子學好新知識，特別是那些有一定難度的課題，定時定候學習和練習相當重要。小朋友學習英語亦不例外，尤其是有英語學習困難的孩子，就更需要有定時複習，才能有效地學好。因此，家長不妨為孩子培養「定時定候」的習慣，即使未至於每天都要學英文，但有「隔天、逢周中周末」或其他規律（regularity），也總比隨機又隨心的學習要好。

Intense深刻：翻查字典，「intense」解釋為強烈；而在學習上，「強烈」的學習經歷就會讓孩子有「深刻」而密集的體會。想讓英語學習有困難的孩子學好英語，家長宜讓他們感到深刻而有趣，從孩子興趣入手（例如愛太空的就以宇宙故事入手，喜歡 《哈利波特》（Harry Potter） 故事就以電影故事配合小說等），又或者透過有趣英語遊戲來學習。

Skill-based技巧：對英語基礎薄弱的孩子，成人需要明確而深刻地教導孩子有關英語學習技巧，例如學習語音意識（phonological awareness）、組詞知識（orthographic knowledge）及語素意識（morphological awareness） 的應用技巧（總稱為 P.O.M.），增強孩子對單詞解碼（decoding）和編碼（encoding）的技巧。密集的解碼和編碼練習，有助孩子學習單詞，亦有助發展對文本的閱讀技巧，促進英語學習。讀者不妨參考本專欄較早前的文章，學習相關技巧。

Extensive廣泛：語言學習並不可能在「真空」發生，應該接駁到日常生活或學校學習上。因此，家長宜在日常生活的所見所聞，鼓勵孩子以中、英雙語思考和表達；需經常而廣泛地應用各種有助英語學習的技巧於各式各樣的生活層面上，而非只集中在「英語時間」才應用。家長亦毋須執著於每次運用英語都有「絕對準確度」。

所謂「定時而深刻，技巧廣用得」，相信孩子在以上 R.I.S.E. 原則之下，持續地得到家長和教師的支持和鼓勵，即使是英語能力再弱的孩子，水平也會得到令人鼓舞的提升！

香港教育大學兒童與家庭科學中心的《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》，自2021年起在小學推動英語學習計劃，以提升初小學生對英語學習的動機和能力，有興趣可瀏覽以下網址：eduhk.hk/jcrise

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第466期]