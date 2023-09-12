華德物語：「一人一票」選出班代表

【明報專訊】大家好！華德媽在此祝願各位莘莘學子在新學年一切順利！回顧8月中旬德國小學的開學典禮，如上一篇文章所述，小一新生每個都捧着「禮物筒」（圖）開學，場面盛大！德國的小學班級都喜歡以動物來命名，華德哥哥告別了小一至小二的「企鵝」班，升讀三年級的「海豹」班。由三年級起，這班小海豹在一整年間，每星期都會浩浩蕩蕩地上游泳課。由於華德爺爺已一早教導兩兄妹游泳，所以華德在游泳課裏特別如魚得水，自豪地說自己是最厲害的小海豹！

女兒有幸成為副班代表

另一邊廂，妹妹入讀的是「貓頭鷹」班，在班主任舒特老師 （Frau Schuder）的帶領下，一班小貓頭鷹在日常事務中熟習德國文化中相當重要的一環——選舉制度。開學後的一星期，舒特老師就發電郵通知我們：Annabelle有幸得到同學們的支持，成為了副班代表！當我在家庭通訊群組分享消息時，大家都喜出望外！

學校與學生溝通橋樑

在開學的第二星期，各「正、副班代表」已經聚首一堂，在一名負責教師帶領下，熟悉職務。班代表之間還需要選出「終極班代表」擔任學校與全體學生的橋樑。妹妹作為「貓頭鷹」副班代表，可以聽取同班同學的意見，在會議裏反映。比較之下，德國的班代表比較像「議員」呢！鑑於妹妹有着洪亮的聲線，不見外而且跟每個路人都能打開話匣子的性格，相信她也樂於擔任這個崗位，我和華德爸都為她感到高興！

在香港成長的華德媽，從未試過當選班長，在我記憶之中，班長都是由班主任欽點的，像極了古裝劇裏的欽差大臣，有着威嚴和權力。小學時代的華德媽受過不少來自班長的差別對待，所以我對班代表一開始並沒多大好感。想不到，在德國的小一學生，小小年紀的學生已經可以用「一人一票」的制度選出班代表，實在令我非常驚喜和羨慕！如果有天我都想試試參選，到處都有機會！例如德國的小學班別都設有家長會，每一班都需要正副家長代表，作為家長們跟班主任互通消息的關鍵，組織迎新派對、協議班內不同活動等，不過我剛完成社會學碩士課程，馬不停蹄地開展了第一份的學術研究工作，參與華德福教育與青少年心理健康的研究，看來參選家長代表的願望還需要靜待下一個時機。篇幅有限，下次才能跟大家分享華德媽隻身打入華德福教育研究圈的奇聞異事！下次見！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第466期]