辣媽CEO：我們這一家

【明報專訊】十年人事幾番新，10年前一家六口父母丈夫子女，到如今我回復單身，兩個子女成人自立，過去的一切明明歷歷在目，但又好像發了一場夢，悲歡離合生離死別。我由放不低耿耿於懷，到終於放下釋懷，心很累！

大小T是精神支柱

家，一定要一家大小才是家？其實孤家寡人，一樣可以自成一家。年紀愈大，年歲愈長，對身邊的人和事愈能看輕，不是不在乎，而是明白了生命世事本無常，坦然面對接納，不再執拗是非對錯，合則來不合則去，沒有什麼東西不能捨，沒有什麼關係不可割，即使血緣至親亦如是。

母親突然離世，教我手足無措難以接受，其實來得一點都不突然。我母親經常用風前燭來形容自己隨時熄滅，實在是珍珠都無咁真，而我全部只當耳邊風。然後，就沒有然後！我的偶像我最愛最尊敬的父親，結局到最後竟然是關係決裂，老死不相見。萬幸的是，父母人生的最後一程，我都有福氣能夠親手打點，雖然不完美，但總算了卻心事。

婚姻，對我來說絕對不是一件憾事，我亦從來沒有後悔過當年堅持結婚的決定。沒有這一段婚姻，就不會有我的一對子女。講出來很肉麻，大小T是我的精神支柱，我的心靈糧食，我的今生最愛！維繫一段婚姻，要作出的犧牲妥協忍讓，家家的經都各有難念之處，不足為外人道。以為對的時間遇上對的人，走下去處境會變，情懷會變，人心一樣會變，決定分開各走各路，還自己及對方餘下日子的人生自由。

趁記憶未衰退 記錄前半生

大小T小時候，我為他們兩個遮風擋雨，今日他們兩個長大了，各自能夠擔起他們的一片天了！能夠見證陪伴他們兩個成長，點止欣喜咁簡單？以前我走在前面為他們引路，現在我就在後面等他們帶路，始終不變的，是「I'm the wind beneath their wings, forever I will, wherever I am.」。我窮畢生之力只望能助他們兩個振翅高飛，自由自在翱翔天際，飛到他們想去的地方，探索他們人生的新領域！

行將登六的我，以長命百二歲來計算的話，我才剛步入中年，還有大把日子世界。話雖如此，既道生命無常，都是時候趁自己記憶力還未衰退，記錄一下我的前半生。他朝有日腦退化，拿出來從頭細看，感動不了別人，都最少感動得了自己，對不對？

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

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[Happy PaMa 教得樂 第466期]