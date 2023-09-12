論盡教育：日均3宗的香港自殺率

【明報專訊】「千古艱難為一死」，在困難日子中生存需要勇氣，自殺求死要更大的勇氣。撒瑪利亞防止自殺會發表2022年本港自殺死亡個案有1080宗，創自2007年以來新高；60歲或以上長者有477宗，創下自1973年以來紀錄；50至59歲有204宗，是8年來新高。最令王師奶震撼的是DSE放榜日，一名身穿校服的應屆DSE考生在九龍灣啟業邨墮樓身亡，據報現場有遺書，內容是對自己放榜成績失望，對香港教育不滿。

看清教育界領袖的虛偽

彈丸之地的香港，1年竟有1080宗自殺，每天平均接近3宗，令人心寒。自殺原因不一，有男女感情的破裂，有疾病的痛苦，有經濟的困難，有學業的落後，還有多種說不清的原因。王師奶唔識政治亦不敢談政治，只關心教育，關心年輕一輩。記得吳克儉任教育局長期間，認為學童自殺與「教育系統」無直接關係，此調一出，一些什麼學校議會，什麼家長會全部鵪鶉上身，甚至有學者站台默認，只有小婦人「一婦諤諤」，嘈到拆天。得個嘈字係無用嘅，只能令小婦人看清平日扮正義的高官、議員、教育團體的所謂教育界領袖的虛偽。他們在高呼同情和嘆息之外，實際為改善教育制度做過什麼？增加了公立大學學位？修正評核制度？

學生用「我死畀你睇」來控訴教育是悲情的，態度不足取也不應該，連千古艱難一死的勇氣都有了，還缺乏解決困難的勇氣麼？我們不是局內人，不能了解那一剎的衝擊。校長們，在各科課程緊湊之餘，可否每一個月有一節引導學生積極面對人生的思想灌輸？題材多的是：古今中外偉人的奮鬥史，大人物小人物的軼事。這只是小婦人的即興想法。家長們大多忙碌工作，可有閒情（閒情這兩字太輕率）去指導兒女不畏困難，即使跌倒，要爬起身，不氣餒繼續前行？人生路從來不平坦，難免風雨。用結束生命來終止困境，「我死畀你睇」是懦弱的行為。

原來返學可以咁開心

也許是題外話，似乎又不是題外話，香港教育界和家長們不妨聽聽。王師奶有一個年輕朋友，夫婦二人帶着兩個兒子（一個5歲、一個8歲）移民英國後安排入讀公立學校。王師奶2星期前問她兒子讀書情况，適應否？是否讀得開心？小婦人原汁原味將這朋友回音一字不易抄下，給讀者們直接感受：

「王師奶，你最近好嗎？

我哋過咗嚟Bristol已9個月了，最近開始喺nursery做part time。呢度啲幼稚園，係玩、玩和玩。

現在要揸車返工；喺香港臨走時好彩考到車牌，但都唔太識揸，一出車就好驚，要慢慢適應揸車返工。

我兩仔都有喺公園打波，我……只有執波的份兒。

因為好hea又無功課~所以返學都開心。」

移民外國，人人處境不同，有人順利，有人有阻滯，但小朋友似乎都開心，讀書快樂。點解香港兒童從幼稚園就苦到DSE？家長們在兒女不足2歲就要叩門搵學校？極端不幸的是「我死畀你睇」。哀哉！走筆至此，忽聞一名13歲小六男生疑因學業成績不開心，在開學日墮樓昏迷，王師奶心情沉重到不能再沉重。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第466期]