好去處：走進公主城堡 天降七彩波波

兩層高的探索迷宮有繩網、鞦韆、障礙賽等設施，適合小馬騮跑來跑去。（黃志東攝）

歡迎來到Vivi公主的秘密廚房，這裏有非常多的「食材」，各式廚具也十分齊備，能讓小朋友充當小廚師大顯身手。（黃志東攝）

夢幻木馬：（圖、圖3）Baby Pink主題生日派對房以一片粉紅色吸引各位小公主，更有夢幻的木馬裝置給小壽星打卡。（黃志東攝）

【明報專訊】這陣子天氣時晴時雨，要帶小豆丁放電，最佳選擇當然是室內遊樂場。最近葵興新開了一間專為6歲或以下幼兒而設的室內遊樂場，面積雖不算大，但小朋友最愛的波波池、迷你廚房、滑梯等皆一應俱全，而且更有小朋友專屬的party room，與朋友仔一起大搞生日派對就最開心！

文：顏燕雯

小模特兒：Nora

8月開幕的WeMoment Wonderland佔地4500平方呎，以品牌主角Vivi公主的城堡作為設計主題，甫進門便見到巨型波波池，池內配備體感挑戰遊戲區、UFO吸球機、琴鍵設計親子滑梯，小朋友看到已急不及待走進去放電。這個室內遊樂場面積雖說不上大，但由於它是針對0至6歲幼兒，所以夠玩有餘了，而且更有利爸媽們一眼關七，毋須陪着豆丁四圍走。場內最吸睛的要數中庭的透明玻璃沙池，選用不容易入眼的小木粒，沙池空間亦算闊落，並放置各款堆沙玩具，深得小朋友歡心。

設私人房間 開心搞生日派對

除了遊戲區，這裏最大特色是設有兩間可用作私人派對房間的主題生日房，分別以「Baby Blue」及「Baby Pink」色調區分。粉紅色主題房設有木馬、巨型生日牌等打卡位，粉藍色房則是太空主題，適合愛冒險的小人兒。兩間派對房分別提供15或20人的包場服務，大小朋友可在包場時間內於遊樂區任玩，加倍開心。

■INFO

WeMoment Wonderland

開放時間：每2小時一節，時段為上午10:00至中午12:00，下午12:30至2:30、3:00至5:00、5:30至晚上7:30

入場費：$120起/2小時 （一位成人及一位0至11歲小童）

派對房間包場：$1350起/15人

地址：葵興葵秀路11-15號蘇濤工商中心19樓

購票：KKday（shorturl.at/ikFQ1）

備註：必須穿著防滑襪進場，現場購買每對$20

[Happy PaMa 教得樂 第467期]