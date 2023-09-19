親子筆陣．解鎖孩子心：捕捉孩子展露潛在特質的瞬間

【明報專訊】「我想女兒最大的問題就是『懶』，面對一些科目例如中史、文言文、數學公式……就不願意背誦……」今年暑假，媽媽為子穎報讀學習技巧的課堂，除了希望她學到有效的方法，更希望她恢復對學習的動力。

分享學習上難處

然後，我跟媽媽分享子穎在課堂裏的兩個小片段。

第一個片段是我請學生們分享一下自己學習上面對的難處。有些學生開始吐苦水，有些學生就說「不知道」，有些學生則以說笑來將話題移開。

這時，坐在我身邊的子穎，卻主動挨近我，然後小聲地跟我說：「我覺得自己很難專心，坐一會兒就會分心……還有，我的英文常常犯不小心的錯，例如串錯字……」

自我察覺 尋求幫助

我跟媽媽分享說：「雖然她說的都是學生常見的狀况，但並不是所有人都有這份自我察覺。我感受到子穎有想自己向好的一面，而且她很直接地說出來，代表她想尋求幫助。」

第二個片段發生在課堂中段。當時我們正在做寫筆記的練習，雖然子穎學過那個內容，但她學校是用中文教學的，而我們所用的是英文版的教科書。她沒有說自己看不懂英文，反而在回想中文的用詞並寫下。

讓我感到驚喜的是，她拿着筆記走出來，問：「我寫得對不對？我還有一個忘記了，你可否教我？」我讚賞她主動思考，遇到不懂的地方會去弄清楚。當時，她雙眼一亮，然後又有點害羞，跟我說「唔該！」就回到座位上。

怕別人對自己有太大期望

我跟媽媽說：「過去在學習上的負面歷史，使子穎感到有點挫敗，外在的她向別人展示毫無目標、不着緊的態度，可能為了避免別人對自己有太大的期待，出現期望的落差。但從一個個小小的片段拼合起來，我相信她是想自己讀好書，但感到迷惘，不知從何開始。」

我鼓勵父母去捕捉孩子展現正面態度和行為的一面，哪怕只是一瞬間，其實也代表孩子潛在的特質，讓我們看見更真實的他們。父母憑藉這些寶貴的瞬間，由心地相信孩子，並表達我們的發現，孩子的生命定能得到一點向前的力量。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

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[Happy PaMa 教得樂 第467期]