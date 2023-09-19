童繪遊樂場：呈分試主題：油粉彩

在日常練習時，大家可先用素描的明灰暗來熱身，待對明暗變化有了基本預算後才動手練習顏色部分，這樣會比較容易掌握。（作者提供）

2幅來自不同學生練習的「向日葵」造型，除可以看到色彩表現分別之外，主體造型也各有不同，但應以配合考試設定的條件為先。（作者提供）

【明報專訊】油粉彩（oil pastel）被納入呈分試作為應用素材的機會確實較低，因為它一般為初小學生應用為主，當踏入高小，大部分學校會由「乾性素材」的油粉彩改為「濕性素材」的廣告彩。但在今年的小六呈分試，就有學校採用油粉彩作為考試應用素材。其實不同素材皆有其特性，學習繪畫的朋友，如對不同素材的特性和應用技巧有基本認識，繪畫視野也相對更廣闊。

質感較軟 色調濃而鮮艷

油粉彩質感較軟，色調濃而鮮艷，在繪畫的時候可以採用重疊顏色或混色來表現。行筆時力度應該平均和有秩序，過於用力便很容易在畫面上留下殘餘的顏色粒子，遇到這情况，可以用素描泥膠將這些殘餘粒子「黐」走。

偶有學生將蠟筆和油粉彩混淆，其實兩者是截然不同的素材。蠟筆質感較硬，在使用時力度太大容易折斷，蠟筆色調也較平淡，多以平塗和線條表現為主，但使用起來會較油粉彩乾淨，個人覺得較適合年幼的小朋友應用。

◆油粉彩應用時注意事項：

A. 建議畫稿內容應以簡潔為主，因為油粉彩筆身一般較粗，太細緻的內容不利油粉彩表現。

B. 油粉彩黏力較高，特別容易弄污，在落筆前要先行清潔筆嘴，特別是明亮和淺色的色彩。

C. 遇到需要表現較細緻的內容時，可以事先將筆「削尖」一點。

D. 混色時建議先做深色後做淺色，行筆方向盡量一致，才不會做成色彩渾濁。如希望進一步預視效果，最好在另一張紙先行試試，確認效果後才運用到畫作之上。

呈分試 Q & A :

Q：如何避免在起稿時在紙張上留下凹陷的痕迹？

A：這應該是起稿時落筆太用力引致，有學生採用2H鉛筆起稿，其實2H雖然比較淺色，但由於鉛芯硬度高，所以更容易在紙張上留下凹痕，這些痕迹在往後加上乾性素材時，便會出現反白線的情况。其實落筆力度，需要學生自行按照畫面調節，習慣需要時間改變，這點旁人很難協助。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第467期]