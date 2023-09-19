玩創校長：從書寫工具演進 看教育視角

【明報專訊】我們的教育系統，一直以來都注重用紙筆的書寫技巧，尤其是中國的傳統教育思維。毛筆、墨硯在我們的中國傳統教育中佔據了重要的地位，一個人的字體寫得好，傳統都認為這是一個有智慧有學識的人，因為我們一直強調優美的書寫與「讀書人」的關聯。然而，隨着書寫工具的進步，我們是否需要重新審視我們的教育焦點呢？

從公元前300年左右的中國毛筆發明，到16世紀英國的鉛筆出現，再到19世紀美國的原子筆創新，書寫工具的演進一直是人類社會科技進步的寫照。每一次的變革都對我們的生活產生了重大的影響，同樣也默默改變了我們的教育方式。

數百年前，因為當時只有紙筆作為資訊記錄工具，學生就需要學習如何使用毛筆、墨水，以及書寫字體的美學感。然而，隨着原子筆及鉛筆這些「科技」的發明，書寫的方式變得更加簡單和快速，學生們不再需要花費大量的時間在執筆、磨墨等書寫技巧上。

後來活字印刷術的普及，不僅改變了資訊的記錄方法，也改變了教育。它使得書籍變得更加普及，世界各地學校也能給予學生書本，使知識的傳播更加迅速。而在21世紀，我們進入了數碼化時代，電腦和互聯網的出現，使得我們的生活和學習方式發生了劇變。

表達我們的想法和感情

然而，我們必須認識到，無論是毛筆、鉛筆、原子筆，還是平板電腦，它們都只是人類科技進化中，我們用來記錄資訊的工具。它們的主要功能是幫助我們有效、準確地記錄我們的思想和知識。從這個科技演進的角度來看教育，我們不能把抄寫或搬字過紙形式的功課及考核等同今天教育的全部，我們的教育焦點應該隨着記錄資訊的方法及科技作出合適的轉移，從學習使用特定的書寫工具，到學習如何更好地表達我們的想法和感情，以至創作更多新的知識及技能。

培養學生創造力 批判思考和溝通技巧

特別在2023年的人工智能 AI 時代，我們的教育系統面臨着前所未有的挑戰與機遇。AI可以自動化許多過去我們需要人工完成的任務，包括書寫和整合大量的資料。它可以使我們更快、更準確地記錄及獲取需要的資訊。然而，AI的發展也使我們對教育的需求發生了變化。我們需要教育我們的學生如何與AI共存，如何在AI的世界中適應並成功。因此，我們必須重新定義教育的視角，我們的教育不應該僅僅集中在如何使用特定的書寫工具或特定的電腦軟件或系統。相反，我們應該專注於培養學生的創造力、批判思考能力和溝通技巧。這些能力將使他們能夠在未來的社會中立足，並能夠有效地利用各種工具來表達他們的想法和從前人得來的智慧。

我們清楚知道，書法寫得好，不代表學生一定有學識；同樣地學生擁有AI，也不代表學生的智慧能超越前人。書寫工具的演進和資訊科技的發展，讓我們有機會重新思考我們的教育目標與方法，讓我們把握這個AI普及的時代，培養下一代能夠適應這個快速變化的世界，並為我們的學生準備好未來的挑戰與機遇。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第467期]