媽媽維特：囉唆媽的勇氣

【明報專訊】上次文章提到，我發現自己內心原來藏着一種「不想被嫌棄」的害怕。小時候怕被嫌棄的對象是爸爸，長大後變成是丈夫，繼而是孩子。而在我成年後，這種底層的害怕，又往往會相反地呈現成一種強悍和執著。

例如，我非常抗拒被青春期大仔形容為「長氣」或「煩」，覺得這是不公正的標籤，是對我價值的低貶。為了守護自己作為「開明母親」的形象，我寧可避免任何給予對方「口實」的機會。於是，即使在明明有需要時，我也極不情願去規勸、教導或提醒。回頭想來，這除了某程度上是一種賭氣，在更深的層次，也是我心底害怕被孩子厭惡和嫌棄。

害怕被自己重視的人嫌棄

我跟一個好友談及這個深刻的發現，她很有共鳴，不過她忌憚的對象不是家人，而是工作中的下屬。她晉升至公司管理層後，一直苦於不敢放手處理人事，因為她很重視團隊，想當一個關愛下屬的「好上司」。由於不想招來任何「罵名」，她心裏知道應該做的整頓，卻一直逃避。跟我一樣，她心底裏害怕被自己重視的人厭惡。

察覺問題，就是解決的一半。以往，我一直以為介意被視為「囉唆媽媽」，是因為要「維護自己的尊嚴」。直至最近看到自己「怕被嫌棄」的部分，才終於明白到，我需要安撫那個驚怕的自己，肯定自己是安全的、被愛的。

更大的發現是，當我能肯定自己是被愛的、孩子是愛着我的，我就能生出「被討厭的勇氣」，執行母親角色所需的職責。青春期的孩子總會跟父母唱反調，不想聽父母叮嚀，那是他們建立自我必經的過程；唯有經歷這個過程，他們才會成長為獨立的大人，在生命的路上穩步前行。在這個階段，當一個不管孩子喜不喜歡也堅持「苦口婆心」的媽媽，見證孩子的脾氣和反叛，就是成就孩子的職責所在。

阿仔即使黑臉 還是愛媽媽

我重拾信心後，終於看得清楚，所謂「囉唆媽媽」、「明慧媽媽」，不過是外在的形相、虛名。最重要的是，清楚自己的價值，知道阿仔即使黑臉也還是愛媽媽的，知道自己怎麼做才是對阿仔最好。

這個月來，我慢慢的不再怕囉唆，不再因為害怕而「淆底」。之前，我不時會懾於大仔的「氣場」，甚至有仰其鼻息的感覺，心靈狀態其實像一個妹妹多於一個母親。現在的我，終於回到真正母親的位置，有自信地執行母職。

除了大仔，我也留意到自己對細仔有所變化。我向來很少教導孩子的功課，那不單是因為我相信自主學習對孩子最為理想，能不插手就最好，同時也因為我內心抗拒當「緊張媽媽」，抗拒擔當指導或陪讀的角色。新學年開始後，我開始發現自己有點變化，覺得可以「不緊張地」當孩子的指路燈，只要孩子願意，我可以幫他適應日漸艱深的英文。

以上所寫的，相信對很多父母來說，都是正常不過的事。對於我，卻是經歷許多摸索的領略。我覺得，好像是為自己開啟了某種自由，開始有意識地帶着這份自由，實踐我的親職路。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第467期]