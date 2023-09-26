親子筆陣．簡易廚房：輕鬆燜煮 雞翼嫩滑牛肋鬆軟

(2) 雞翼加入調味料，用細火煮約8分鐘至滾起。將雞翼翻一翻，再蓋上蓋用細火煮8分鐘，最後熄火焗5分鐘便完成（KellyMama攝）

【明報專訊】家庭主婦每天為準備三餐都要四處尋找食材，東奔西撲既花時間，也未必一定找到心頭好。其實大部分簡單食材都可以在超級市場購買得到，不用大費周章便能烹調出適合一家大小口味的住家餸。

雞翼細火燜 牛肋條加冰糖

一般家常菜離不開蒸、燜、煎和炒，有時為節省時間，我會選擇前者：蒸和燜，因為較方便和健康。今次介紹給大家的，都是可以預早燜好，開飯時再煮熱的餸菜，讓家長可靈活運用日常時間，菜式包括大小朋友都喜歡的「鹵水雞翼」和「番茄燜牛肋條」。

家家戶戶最常煮的便是雞翼，亦是不少小朋友的最愛食材，其煮法變化多端，煎、燜、焗都可以。做法簡單的鹵水雞翼毋須預先醃好都可以十分入味，材料也只需要兩三種，放工回家才煮飯的爸媽都可以輕鬆做到！告訴大家一個小秘訣，若想雞翼口感夠滑溜，千萬不可以用大火燜煮，細火才是保留肉質嫩滑的秘訣。而另一道家常菜番茄燜牛肋條，是吃牛肉的慳家之選，因為新鮮牛肉一般比較昂貴，想節省一點成本，可改用急凍牛肋條，牛肋條美味之處在於肉質鬆軟，容易入味，而燜煮的時間亦較短，加入新鮮有營的番茄和紅蘿蔔，便能令營養價值大大提升。至於小秘訣就是在烹調肉類過程中加入冰糖，令肉質更加鬆軟。

■番茄燜牛肋條（圖）

材料：

˙牛肋條 ———1包（1磅）

˙番茄 ————2個

˙紅葱頭 ———2個

˙紅蘿蔔 ———1條

醬汁材料：

˙茄膏——— 1/2罐

˙茄汁 ———5湯羹

˙冰糖 ———3至4粒

˙水 ———300毫升

◆做法：（圖）

(1) 牛肋骨解涷後切件汆水盛起備用

(2) 紅洋葱和紅蘿蔔去皮切件，番茄切件

(3) 炒香所有材料，再將牛肋骨回鑊，倒入所有醬汁材料，大滾後轉細火燜45分鐘，熄火焗15分鐘，再用細火燜45分鐘，熄火焗15分鐘便完成

■鹵水雞翼（圖）

材料：

˙急凍雞翼—— 6至8隻

˙薑 —————2至3片

˙米酒———— 1茶匙

調味料：

˙生抽 ———250毫升

˙老抽 ———2茶匙

˙水 ————200毫升

˙花椒八角 —3至4粒

˙冰糖 ———3至4粒

◆做法：

(1) 雞翼冲洗乾淨加入薑和米酒汆水，再過冷河備用

(2) 雞翼加入調味料，用細火煮約8分鐘至滾起。將雞翼翻一翻，再蓋上蓋用細火煮8分鐘，最後熄火焗5分鐘便完成

文、圖：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第468期]