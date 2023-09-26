小學雞媽媽：開學，放眼看世界

【明報專訊】月初，女兒捧着厚厚的記事簿來到我們的房間，笑瞇瞇地說：「送你開學禮物。」

沒想到畢業數十年後，在溫哥華重新背上書包，與孩子們一起學習——我到學院念「家庭研究」，兩個少年則升讀本地高中。因為公立學校派位需時，我比孩子們更早開學。迎新日，大票新生集合到學院的運動場館，聆聽各種入學資訊，學院更安排吉祥物，教現場興奮起哄。除了躍動的青春，我也感到加拿大果然是多元文化的國家，同學們有各種膚色，不少也跟我一樣才到埗不久，猶在文化震盪中。

巴士隨心脫班

兩個小片段印象最深。印度新生一臉興奮地說，她太喜歡這裏的巴士網絡了，終於可以自由地到處去，非常方便。溫哥華的天車（鐵路系統）和巴士網絡相對於楓葉國其他城市，已經相當周全，但畢竟還是私家車主導，跟香港和台北的公共交通不可同日而語。譬如說，行經我們新居門前的巴士是愛耍性子的少年，喜歡隨心來，也愛隨心脫班，我曾苦候1小時，再坐它十來分鐘到達附近的市場，感覺很不划算。所以聽到此城的巴士得到如此讚譽，不禁悄悄驚訝了一下。

我跟新同學笑說，自己對此地的冬天期待又擔心。但對方眉頭深鎖，認真點頭，我才忽爾想起，對方可是來自非洲的呢。在她以前的人生裏從來沒有冬天，也不需要冬衣。我的擔心跟她比起來，只是小菜一碟。開學幾周後天氣突然轉涼，我傳信息問候她，她說，她終於添了人生第一件羽絨外套了。

來自五湖四海的人都在這裏落腳了，帶來珍貴的經驗和思考角度。在這樣的環境中學習，不能不增加自己對不同文化的敏感度，同時也提醒自己變得更謙卑。

認識不同文化

這幾天，我家孩子也終於獲安排上學了，一天回家時分享，教師聽不明白香港近年發生的事，也似乎不知道小城的劇變。我說，是啊，正如我們從前對森林大火沒有切膚之痛，只知道是新聞裏的畫面，早陣子竟能在街上嗅得到煙味一樣。世界很大，管窺不能照一隅。既然來到這裏，便要打開自己的世界觀，多了解，也多分享。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第468期]