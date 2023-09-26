家教明言：教育新視野：AI人工智能

【明報專訊】轉眼20多個寒暑，猶記得我進入教育界時正是資訊科技飛快發展的時間，當時就抱着帶給孩子們更多創意與手腦並用的期望，在學校發展機械人的編程及科學科技教育的校本課程。一路走來，深深感受科技為教育帶來的改變。今天人工智能（AI）與教育的結合，就如早晨的曙光照亮大地，人工智能就像是破曉的魔法棒，為教育帶來了全新的視野和無限的可能。它的強大之處，不僅來自於高速計算和數據分析的能力，更重要的是，它能讓教育變得更有個性，更具深度，更有意義。我們就談談這個充滿神奇色彩的話題。

學生才是主角

我們的教育理念是以學習者為中心，就像是將劇本的主角給了每一個學生。他們的興趣、需求和夢想，應該成為教學設計的核心。而人工智能，特別是適應性學習平台，正是實現這一理念的神奇工具。

現今所見不同的AI學習平台能夠根據每個學生的學習情况，作個性化的教學設計和調整。這就像是每個學生都有一個了解他們學習進度的教練，適應他們的節奏，在需要時扶助他們一把，或將他們提升到+1的層次，讓有學習動機但缺少支援的學生得到更多的幫助。

推動深度學習

在以學習者為中心的教育理念中，我們也強調學生的深度學習，認為學習不應該僅僅是表面的知識傳遞，而應該是深入的理解和探索。AI在這方面也能展現其神奇的力量。例如，AI可以通過數據分析，找出學生學習的困難點，並提供針對的解決方案。它也可以根據學生的反饋和表現，調整教學策略，使學習的過程更有效，更深入。此外，AI還可以提供更多元的學習資源，讓學生可以從不同角度，用不同的方式來理解和掌握知識。更重要的是，透過模型中提供的大數據歸納分析，也有助教師更掌握學生的學習難點，不同教學策略及自學資源對學生學習的成效，能更精準地預測，並建議適合不同學生的學習需要而設計的學習計劃。

迎接挑戰與機遇

當然，我們也看到將AI與教育結合並不是一帆風順的。如何確保學生能公平地獲得AI的幫助？如何將AI技術融入日常的教學模式中？如何使教師和學生都能熟悉並善用這種新的教學方式？在過程中如何避免AI引起的價值問題及讓使用者提高相關的資訊素養認識？這些都是我們面臨的挑戰。

但是，我們也看到了無數的機遇，AI的發展將使教育更加個人化及深度化。它不僅改變我們教育的方式，也將更新我們對學習的理解。教育是為孩子的未來，讓我們豐富教育視野，迎接教育的無限可能。

文：鄭家明（北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第468期]