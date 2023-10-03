好去處：Halloween大玩Trick-or-Treat 扮鬼扮馬 與迪士尼惡人行catwalk

「驚」喜大餐--阿Jack怪誕大餐除了有表演，也有互動環節，讓大家食得「驚」喜。（價錢：成人$398起，小童$278起；另加一）（黃志東攝）

萬聖史迪仔--一眾迪士尼朋友當然已換上萬聖節裝束與大家見面，而今年古靈精怪的史迪仔與女朋友安琪更是首次穿上萌萌的萬聖節裝束舉辦粉絲見面會，看看誰最搞鬼！（黃志東攝）

【明報專訊】萬聖節是一個讓大小朋友可以盡情扮鬼扮馬、名正言順搗蛋的節日，想提早感受Halloween氣氛的話，可參加香港迪士尼樂園的「Disney Halloween Time」，樂園內的惡人會陪大家玩足整個10月，「驚」喜滿分！

文︰顏燕雯

無論你選擇穿上南瓜裝、女巫裝或骷髏裝，還是如小仙子般拿着魔法棒進入樂園，都有機會踏上Halloween的舞台成為catwalk主角！今年時尚女魔頭庫伊拉邀來她的迪士尼惡人朋友舉辦全新「惡人大宅舞會」，場內除了有多個以《白雪公主》的邪惡皇后、《愛麗絲夢遊仙境》的紅心皇后、《大力士》的凱帝斯、《小魚仙》的烏蘇拉、《睡公主》的黑魔后與《101斑點狗》的庫伊拉為主題的大型裝飾，地上更有一道透過投影而成的時尚天橋，庫伊拉的隨從們將會教大家擺出各樣醒目甫士，只要有自信，誰都可以變成catwalk模特兒在天橋上獨領風騷！而這裏亦會突然變身成為一個舞台，造型出眾的大小賓客除有機會被欽點上台再行catwalk外，庫伊拉更會壓軸出場演繹原創歌曲Shine，把氣氛推至最高峰。

與阿Jack近距離互動

欣賞歌舞後，又是時候投入Trick-or-Treat活動啦！小朋友記得到不同角落尋找流動趣玩站，這次我們便在明日世界找到蜘蛛俠造型的南瓜頭，與演藝人員玩遊戲後索取美味糖果！玩到肚仔餓時，又可以到冒險世界的河景餐廳吃一道有得玩有得食的阿Jack怪誕大餐，其3或4道菜晚餐除了有多款特色食品，更首次加入互動娛樂元素，「村民」將會現身教大家調製獨特配方的魔藥特飲及「迷魂湯」，更會邀請大家起來一同跳舞，而阿Jack、莎莉及Oogie Boogie更會出現與大家近距離互動，是一個難得的用餐體驗呢！

■INFO

Disney Halloween Time

日期：即日至10月31日

網站：www.hongkongdisneyland.com

■搶閘走入魔雪奇緣世界

大小朋友都非常期待的《魔雪奇緣》主題園區將於11月20日正式開幕！裏面除了有多個具代表的《魔雪奇緣》電影場景如阿德爾城堡、阿德爾港及友誼噴泉等，大家更可以乘坐木船參觀愛莎的冰雪皇宮，以及坐上雪橇過山車登上山頂，飽覽瀑布、冰川等景色。現更可於Klook購買「向阿德爾出發——魔雪奇緣世界全體驗1日門票」，提早進入主題區跟安娜和愛莎見面！

預訂日期：即日至11月18日

使用日期：11月17、18或19日

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[Happy PaMa 教得樂 第469期]