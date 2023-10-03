親子筆陣．特教樂與路：「今生不做機械人」

【明報專訊】今年又再擔任「今生不做機械人」夢想計劃的評審，主辦機構在這次籌備活動中特意邀請過往的參加者及不同人士擔任籌委，為不同的崗位工作者注入新的想法，期望有新的合作火花，同時，讓更多人理解夢想計劃的使命。

歷屆夢想計劃的得獎者，獲獎單位可以獲得獎金實踐夢想，又可配對導師以助獲獎者圓夢，更能提供不同形式的宣傳，營造合作網絡等，擴大合作平台及資源。有別過往，本年獲獎不會有獎金，但可以提出協作追夢的方案，然後配對相關安排，以助獲獎單位實踐夢想。本以為沒有獎金，參賽數目不多，怎知出乎意料，跟以往一樣的多。

今年，其中兩個參賽單位的真實故事，非常值得跟大家分享，讓我反思怎樣能更有效推動價值觀教育。

讓更多人積極面對失去或死亡

幾名大學生在大學因參加同一活動而認識，他們希望成立一個關愛社區貓狗的組織，因為他們發現社區太多被遺棄的貓狗，缺乏照顧，甚或遭受虐待。他們希望透過組織，為這些社區貓狗找到合適的照顧服務。我們幾個評審不斷聽到「社區小毛孩」的稱呼，於是好奇地問個究竟。他們表示如用「流浪貓狗」，無形中給予牠們一個負面標籤，因此希望用更正面的角度出發。面試將近完畢，我不禁提問：「有何原因你們有這份衝勁成立這個組織？」其中的一個負責人感觸地說：「我曾經在大學幫助照顧一隻病危將歿的小狗，雖然只得幾個星期的相處時間，但從照顧傷患到面對死亡，我上了一堂切切實實的生命教育課堂。我反思怎樣才能讓更多人積極面對失去或死亡的過程。」說畢，看到她雙眼通紅，我也被觸動了。

另一名參賽者是嚴重聽障人士，陪着他到來的是一名手語翻譯師。他的夢想是當舞蹈導師，帶領學生出外表演，希望擁有自己的舞蹈事業。他播放了以往學習舞蹈、參加比賽或舞蹈活動的視頻，我們都非常驚訝他究竟如何能做到，怎樣掌握音樂節拍去跳舞？節奏如何「聽到」？他那份獨特的觸感及敏感，肯定你我都沒有。看到他優美的舞姿，台上那份自信，面上流露出的喜悅，完全明白──夢想從來都是平等的。

他醉心舞蹈，熱愛表演，出席不同的大小場合，但都只是短暫的工作。他嘗試過找工作，卻處處碰釘，回想自己擁有所長及夢想，為何不能跟常人一樣開創自己的事業？他用堅定的眼神表示，雖然口語不大清楚，在旁的手語翻譯師說：「我知道成就這個創業夢，一點都不容易，但我知道只要努力一定會成功，不管有多難，一定要嘗試。我希望能把自己的經歷去感染別人。」認真對待生活需要的是一份勇氣。

我問：「你曾經到學校安排舞蹈活動，遇過什麼困難？」他表示：「我發現分身不下，要一邊教，一邊跳，很難配合，有翻譯師在旁，我就應付得到。後來有老師建議，可以用電子簡報，標上重點，可以幫助我介紹內容。」他願意嘗試，為他贏來很多朋友，朋友都樂於給予意見及幫忙。

評審工作完畢，我每次都覺得自己滿載而歸。這群年輕人的魄力及衝勁讓我對社會未來充滿盼望。無論是主辦單位或是參賽者，都希望認真對待生命，活得有意義。價值觀教育從體會生活着手。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第469期]