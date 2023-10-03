【明報專訊】9月開學以來，升中三的小明給爸媽絡繹不絕的驚喜。「媽，我該選修什麼科？」；「要如何裝備，才能考進大學？」；「將來我做什麼工作好？」；「其實工作是怎樣找的？」；「我在學校想找個學會擔任職務，入哪一個學會比較好？」；「如果想健康，飲食該注意什麼？」；「想少長暗瘡，希望皮膚好，我該怎做？」……以上的一連串，都是小明在學期初熱切與我討論的問題。

「走出去」見識

兩年的憤世嫉俗、沉溺網絡，小明是如何由暴風一族蛻變成向着標竿進發的少年呢？回想升中深刻片段，他在適應期遇上網課，在需要歸屬感時碰見人際問題。結果，課外活動他一概拒絕，終日躲在房間上網。過去半年，我兩次製造機會讓他「走出去」。農曆年假期，因我證件問題，他第一次隻身到內地探望親人。疫情真的把人困傻，臨別在關口，他輕聲一句：「媽，你走吧！」便蹦蹦跳向前走，像一個為奔向自由世界而喝彩的小子。我促請在內地工作的小明舅父趁機分享其成長點滴，啟發小子積極面對自己，不抗拒英語學習；又拜託舅母鼓勵他找個私人補習老師，追上學習進度，肯定他的能力。回港那晚，我們閒談：「聽舅母說你想找『私補』？要媽媽幫手嗎？」我輕鬆地說。「好的。」他竟然爽快答應了！

找到一名大學生哥哥為小明「私補」，溝通後訂下兩大目標，包括以同行方式起動他做功課，並給予有效考試溫習方法。小明的學習動機不但增加，末期考表現亦有進步。「私補」哥哥不時分享大學生活，小明的思維不知不覺也就拉闊了。他由拒絕參加任何暑期活動，到願意，再期待去英國遊學，造就了第二次的「走出去」。

「媽，我出過去見識，以後會更懂打算。」這是小明從英返港回家路上說的一句話，當時我真的不敢相信自己耳朵！經歷了三星期全英語環境學習，倫敦的四處遊歷，大學多姿多采的活動，學校宿舍及寄宿家庭生活……小明認同了自己有學好英語的能力，我也喜見他社交動機的提升，「宅男」漸漸消失了。

亦師亦友的同行

如果說「走出去」是種子蛻變的泥土，那麼亦師亦友的同行便是它的水分。小明自5月開始每個周末都參與教會康體部的羽毛球班，他認識到滿有愛心的教練，又與年紀比他大的幾個哥哥因打球而熟絡了，他們都是小明在疫情後，重新提起勁做運動的伯樂。出發英國前，小明積極正視已忽略多時的體重問題（可能因為他意識到交流團有不少結識女孩的機會吧）。於是，我介紹一名做營養顧問的朋友給他認識，營養叔叔跟他說有關營養健康飲食的每一句話，他都記住了，無論在英國遊學時，或回港開學後，他都有遵行。知道不懂得踢足球的小明有意參加學校足球隊選拔，爸爸特地買了足球和球鞋，帶他到球場練習控球和射門，一星期父子同行兩三天。

不少家長朋友問我小明蛻變的原因，根據以上實况推斷，主要原因應該是「走出去」見識和亦師亦友的同行。不過，近來我發現教師的引領更為重要：「媽，阿sir說，我是時候找尋人生目標！要多做社區服務，要擔任學會職務……」於是，就出現了那一大堆熱切討論的問題……

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第469期]