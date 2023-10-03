客座隨筆：麵糰愛溫柔

【明報專訊】「我在一個很溫暖，又充滿水聲的地方，住了很長的時間，我常聽到兩個人在溫柔地傾談，他們好像在談論我……

有一天，在高聲疾呼之下，有一個叫『媽媽』的人，很用力地把我從水裏生出來，我還見到有一個傻傻地站在一邊的人，他叫『爸爸』，我被他們稱為『麵糰』，那時我開始與他們一起生活。

夫婦和諧 讓孩子有安全感

我見到媽媽、爸爸，他們都是濛濛的，我慢慢才看清楚他們的樣子，他們有時笑笑口，有時又皺眉頭，有時會彼此大聲地談話，更有時會溫柔細聲地說話，我也看見他們會抱抱。

我漸漸地長大，也學媽媽爸爸一樣笑笑口，愛抱抱，也很溫柔；漸漸地，有其他人出現，他們是婆婆、公公、舅父……也見到另一些跟我好像的麵糰。我也是溫柔地、笑笑口地、友善地看着他們。」

在「麵糰」（以上故事的初生嬰孩） 的心路中，我們看到，夫婦在平穩、和平、安定的關係中，孩子會有安全感去探索周圍，結識朋友，認識世界，這是很圓滿的。

但事實上，孩子出生後，夫婦間充滿不同情緒，喜樂擔憂交纏，加上現在多是雙職父母，交織的情緒再加上忙碌的工作，要有安穩、安定的環境並保持溫柔並不容易。這時夫婦間要特別關心自己及關注對方的情緒。當彼此關心，聆聽自己的脈搏及對方的心跳，和諧及穩定的情緒便會重現。

返工湊仔取平衡 控制情緒

在我的輔導個案或朋友經歷中，在最初有麵糰的日子，夫婦彼此的情緒多數被忽略，二人的心思都投放在麵糰身上，如上文所說，再加上忙碌的工作，實在很難保持溫柔，所以初為人父母，在湊仔、工作及情緒上，都要取得適當的節奏及平衡，在這樣的夫婦關係下，小小的麵糰亦會感受到並學習去溫柔、平和地長大，父母的關係就是這樣不期然地影響着小麵糰。

父母總會給予孩子「最好」的。「最好」除了是物質、愛護外，還有是關係上的好，締造溫柔的關係，讓孩子感受、體會及學習。

文：梁雪君（Suki Leung）

作者簡介：資深兒童及家長工作者、婚姻及家庭治療師、「活意社」（聘請自閉症/SEN人士的社企）共同創辦人；育有兩名子女，回想養育孩子的日子要兼顧工作、家庭，殊不容易。希望跟大家分享教養與婚姻的點滴及體會。

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[Happy PaMa 教得樂 第469期]