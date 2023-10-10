科技教學：大天引入VR「洞穴」 深入「人體」學循環系統

邊玩邊評核：這個電子互動問答系統，以遊戲形式設計，最適合用於選擇題型的評估，既可減少學生對紙筆評估的恐懼感和抗拒，亦無礙教師蒐集數據，幫助他們從中了解學生的學習進度，適時作出支援。（朱安妮攝）

有助闡明：常識科科主任戴萬光與學生身處的VR CAVE，以感光儀器及投影器把3D虛擬影像投射在包圍空間的熒幕上，有助呈現及闡明抽象難明的概念，亦由於不用佩戴VR眼鏡或頭罩，更有利師生交流，提升學與教的成效。（朱安妮攝）

【明報專訊】雖然本港官立和津貼小學的課程，都必須參照教育局的《小學教育課程指引》，以及各學習領域課程指引去編定，內容基本上都是大同小異，然而，在課堂設計及教學策略，卻擁有很大自由度，這亦最能見真章。像大角嘴天主教小學，近年不斷鑽研不同教學方法，今個學年又再引入多種教育科技工具，一方面結合課程教學，強化學生的學習成果；另一方面亦作為評估工具，讓教師更能掌握學生的學習進度，有助調節教學步伐。

呈現「心臟」「血管」 立體逼真

這天，大角嘴天主教小學（下稱大天）常識科科主任戴萬光，跟幾個五六年級學生重溫四年級常識科關於循環系統的課題，遂帶領學生走出課室，來到大天一個新搭建的「秘密基地」。甫開始，戴主任先考考大家︰「還記得循環系統有什麼作用嗎？」學生們鴉雀無聲，有男生嘗試作答︰「是用來幫助消化的！」戴主任見狀，不急不躁地作出提示，而一個脹卜卜的「心臟」，以及連帶附近縱橫交錯的「血管」，也隨即映入大家的眼簾，立時喚起學生的記憶，「循環系統是令到血液循環全身的」。

當學生記起循環系統是包括血管、血液和心臟時，戴主任又引導他們把焦點集中在血管顏色上，「大家見到心臟附近有很多血管嗎？為什麼有些是紅色，有些卻是藍色的呢」？透過眼前的「實物」，今次小朋友答得又快又準，「紅色的血管比較多氧，是動脈；藍色的血管，就較少氧，是靜脈」。師生在課堂上侃侃而談，其間學生又多次近距離觀察循環系統的運作。

戴主任和學生並非身處實驗室，也沒有做動物解剖，他們只是置身一個洞穴式自動虛擬環境（Computer Automatic Virtual Environment，CAVE），藉着觀看虛擬實境（VR）的人體模型，大家的雙眼便可「透視」出循環系統如何分佈、心臟如何把血液運送至全身，效果立體又逼真。

助視覺型、動態型學生理解

大角嘴天主教小學校長周德輝一直相信，每個孩子都有自己的學習風格、學習興趣，因此他加入大天5年以來，致力推動學校採用多元化教學方式，以照顧學生的多樣性，從而提升整體的學習效能。他以常識科課題為例，「講到血液運送身體的過程，讀寫型的小朋友，可能單單閱讀教科書已經明白；聽覺型的，或有賴聆聽教師的講解；但視覺型、動態型的學習者，就需要更多影像輔助，甚至要通過親身參與，最好整個人浸淫在血管之中，跟着血液走一趟，才能深刻記得。這些情况，VR教學設備便大派用場」。

毋須戴VR眼鏡頭罩免不適

雖然把VR融入教學並非新鮮事，但大天新引入的VR CAVE，卻是以感光儀器及投影器將虛擬影像投射在包圍空間的熒幕上，讓學生可以在毋須佩戴VR眼鏡或頭罩下，作沉浸式學習，亦由於師生共同面對情境，在無眼鏡或頭罩的阻隔下，更容易互動交流。「不需要再擔心VR眼鏡或頭罩導致學生暈眩不適，也省卻消毒的工夫，節省不少時間」。周德輝又透露，學校除了把VR CAVE應用在部分年級的常識科，還把它結合到部分年級的中文科和德育課，以解決一些抽象意境或難以實地考察的課題。

第一身視角感受古詩意境

2年前，教育局建議全港中小學校在2024/25學年或以前，可在課程內逐步加入局方建議的經典古詩及文言文篇章，希望讓學生多讀經典作品，認識中華文化。其中小學階段需研習40篇古詩文，包括曹植《七步詩》、李白《早發白帝城》等，但如何讓小人兒學得明白，就很考學校和教師的功力。周德輝說︰「如果坐在課室，由老師一字一句去解釋這些古詩文，我相信學生不易掌握，也會覺得很沉悶。因此，我們想借助教育科技工具，透過3D虛擬空間，讓同學們可以用第一身的視角，走進詩人當時置身的環境，去感受作品的語言文字和思想內容，相信學習效果會更加好。」

虛擬搭巴士過馬路 代替現場實習

至於德育課，肩負起培育學生價值觀和加強國民教育等使命，但想不到，也可跟VR連結。周德輝指出，課程需要建立學生守法和同理心等價值觀，初小會透過遵守馬路規則、乘坐公共交通工具的禮儀等去灌輸，但很難現場實習，「老師沒可能拉大隊讓學生實地試過馬路和坐巴士，但在VR CAVE，學生就可以透過『搭巴士』及『紅綠燈』的虛擬遊戲，逼真地感受現場環境。同樣，利用這個裝置，老師亦可讓同學參與中秋『舞火龍』、農曆新年『拋寶牒』、端午『划龍舟』等獨特的中國傳統節慶活動，加深他們對節日文化的認識，提升國民身分認同感」。

玩互動問答遊戲 評核學習進度

除了把教育科技結合課程教學，大天也引入遊戲式設計的電子互動問答系統作為評核工具，周德輝說︰「平日學生聽到『評估』兩個字，難免有壓力，亦會抗拒，但把評估包裝成為遊戲，學生既不會有厭惡感，老師又可同步蒐集到需要的數據，有助掌握整體及個別學生的學習進度，調節教學步伐。」

這個系統主要適用於選擇題型的評估，當電腦派送問題後，8個大型按鈕便會顯示出不同的圖案、文字或數字，學生需要在限時內，從中選擇一個正確的答案去拍打，拍對的，就可過關作答下一道題目。「我覺得這些按鈕最有趣之處，是可以投射影像。舉例，當題目問及哪些器官是屬於泌尿系統時，電腦系統便會把心臟、腎臟、肺部、胃部等的影像及文字，各自投射到每一個按鈕上，透過這種視覺刺激，其實都是另一種方式，幫助學生加深記憶，鞏固學習。」

文︰沈雅詩

■INFO

大角嘴天主教小學

類別︰資助男女校

宗教︰天主教

校網︰32

班數︰30

地址︰大角嘴道148號

查詢︰2395 2521

網址︰www.tktcps.edu.hk

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