本周FOCUS．採訪手記：了解學校特色 作升小參考

【明報專訊】2024/25年度小一入學「自行分配學位」階段（下稱「自行」）剛截止申請，各位準小一家長可暫時鬆一鬆，靜候佳音。不過，即使去年「自行」成功率創15年新高，也只得49.6%學童獲派位，換句話說，超過一半小朋友，其實都是要參加「統一派位」（大俗稱「大抽獎」）的。

香港的小學，近八成屬於官立或津貼學校，都會納入「大抽獎」供家長選擇，一些比較大型的校網，例如48網、95網，便涵蓋了逾20間學校，而其他中型校網，一般亦有10多間學校可供選報。很多時，家長在填表時遇到最懊惱的問題，就是覺得花多眼亂，無從入手，因為在他們眼裏，除區內一兩間「人氣」小學，其餘的學校，好像間間也「差不多」，不知怎樣排列次第。

多瀏覽學校網頁

相信大家都明白，官津小學的課程，都必須參照教育局的《小學教育課程指引》，以及各學習領域課程指引去編定，因此每間學校所教的，基本上都差不多，反而教學策略，就可以很不同。所以，作為過來人，我會建議家長多做些功課，登入每間學校的網頁，透過仔細閱覽學校的周年計劃書、周年報告書及學科資訊，從中了解每間學校的教學特色。當然，《HappyPaMa教得樂》亦會不時為大家提供相關資訊，像今期封面介紹的大角嘴天主教小學，校方善用教育科技工具輔助教學，不單業界同儕可借鏡經驗，更值得32校網的家長收藏，萬一小朋友稍後真的需要進入「大抽獎」，選校時亦可作為參考。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第470期]