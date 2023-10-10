讀樂樂：身無分文如何自處？

【明報專訊】對很多孩子來說，「貧窮」是十分陌生的名詞，在物質豐富的環境中長大的孩子，更是很難去想像，「貧窮」究竟是什麼的模樣。事實上，貧窮離我們只是咫尺之遙。翻查資料，根據《2020年香港貧窮情况報告》，香港貧窮人口達165.3萬，以香港人口有748.2萬計算，即每4.5個港人便有一人屬貧窮人口。

坊間的繪本琳琅滿目，不管是故事繪本、知識繪本，抑或是寓言繪本、生活繪本，題材和內容包羅萬有，十分引人入勝，插圖更是生動可愛，鮮艷奪目，成功俘虜了眾多幼小讀者的心。可是，在繪本世界中，以反映社會實况為題材，教孩子去認識和關懷弱勢，從而培養同理心的作品卻不常見。

物質匱乏 激發想像力

由Kate Milner創作的英文繪本It's a No-Money Day，單看書名已頗為震撼。繪本以兩母女為故事中心，她們留着短髮，穿樸素的衣服，住在破落和狹小的房子，家徒四壁。小女孩因為肚子餓醒了，無奈打開廚房櫃子，卻是空蕩蕩的，只放着一個原來裝着麥片的空盒子和一塊白麵包。幸好，媽媽不餓，把僅有的麵包留給了女兒。

儘管媽媽努力工作，但生活仍然左支右絀。小女孩一直希望養貓，並為此設立了一個專屬的玻璃儲蓄瓶。不過，生活各種開支已佔用所有收入，根本沒有餘錢為儲蓄瓶進帳。小女孩養貓的夢想，似乎變得遙遙無期。

今天，又是身無分文的一天。小女孩想出了很多不費分文且有趣的活動，例如，到圖書館閱讀，練習唱歌，用家裏的衣服製作小貓，角色扮演等。物質的匱乏，促使小女孩不得不發揮想像力和創意，找到了許多自得其樂的方法。食物銀行外大排長龍，小女孩沒有面子包袱，喜歡跟媽媽到食物銀行領取食物，因為那裏有曲奇餅和飲料免費提供，還可跟職員傾談。在回家的路途上，小女孩與媽媽玩「可能有一天」遊戲，小女孩憧憬着，可能有一天，她可以購買漂亮的衣服；可能有一天，她可以享用無盡的美食甜品；可能有一天，她可以擁有一隻可愛醒目的小貓；可能有一天，她與媽媽不用再為生活憂慮。但可以確定的是，今天，她們不用餓着肚子，因為社會上仍有善良的人願意伸出援手。

小女孩憧憬的東西，對很多人來說是易如反掌，唾手可得。富裕的生活或會令很多孩子目空一切，不懂感恩和反思，他們不明白父母工作的辛勞，家中很多新穎的玩具玩一兩次就擱在一邊；各種零食供應源源不絕，堆積如山，零食常常沒吃完就丟掉，非常浪費。他們也沒有想過，社會仍有一群弱勢三餐不繼，生活在貧窮之中。

捐贈食物 關懷弱勢

知道有些學校會定期舉辦食物捐贈活動，學生可把家中的食物捐出，通過慈善組織如食物銀行把食物轉贈予有需要的人。這些活動可讓學生學會分享，並留意社會上需要關懷的人。一些微不足道的幫助，對他人可能意義非凡。

外國很多超市都與食物銀行合作，例如在超市設有特定的擺放位置，顧客可在購物的同時，自願多買一些日用品或食物，並在付款後把物資捐到該設定的收集位置，超市收集物資後再轉贈食物銀行。這可宣揚互相幫助的精神，也鼓勵普通市民在日常參與慈善。微小的力量集腋成裘，也可令自己的城市變得更宜居。

假如有一天，你身無分文，你會如何度過呢？

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第470期]