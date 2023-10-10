國際親子台：月亮的傳說

【明報專訊】剛過去的中秋節，大家也有賞花燈賞月吧？對於月亮的傳說，可能每個小朋友都聽過一些，玉兔故事、嫦娥奔月、希臘的月亮女神等，大家都耳熟能詳。明月下，一家人分享月餅時，也正好是大家的親子故事時間。

這個中秋，看了一本有關月亮的書，名叫《別告訴孩子月亮會來割耳朵》，說的既是一個古老傳說，但更多的，卻是作為媽媽的反思。

不要將恐懼傳給下一代

作者小時候有次晚上牽着媽媽的手，走在小路上，見到月亮時，興奮地指着說：「媽媽，月亮呀，你看。」不料，媽媽對她說：「不要用手指指月亮，不然月亮會把你的耳朵割下來。」

自此，她每晚睡前都在恐懼當中，甚至每天早上，一醒來便下意識摸摸耳朵。因為，當時她「已．經．指．了．月．亮」。日子一日一日過去，長大到某一天，她終於知道月亮不可能來割她的耳朵。但，她內心清楚，即使到成年後，每當見到月亮時，她都不會再指着它了。

她回顧這片段，目的不在控訴任何媽媽，而是對每個家庭帶出一個很重要的提醒。畢竟我們都是這樣一路跌撞而來，但的確有時「上一代無意識地傳承下來的憂慮與恐懼，我們要帶着意識割除，讓下一代可以更自由地當自己」。

也許，我們在育兒時，都曾不自覺地把自己內心的怯懦與傷痕，擺在孩子面前。但孩子的世界其實很大，他們的小眼睛清澈明亮，看到不一樣的世界，也充滿着天使般的智慧。可能我們小時候都曾經被拒絕過，長大後不是很怕加入新群體，就是變成討好型人格，以作逃避。但跟孩子來一次遊樂場，便等於跟我們上一課：「如何從容面對拒絕 」及 「如何建立友誼」。

截斷詛咒 父母另一次成長

對呀，這些課題本來就沒有很難，都是本能就會的事，但恐懼往往令我們忘記了原來的自己。跟孩子成長的過程，往往是我們另一次成長的機會。

作者作為戲劇治療師，提供了她的療癒方法。她有意識地與孩子一同面對困擾良久的恐懼，與孩子在月光下完成了指月亮的儀式。她溫柔地指着月亮跟孩子說：「你看，月亮呀。」別輕看這個小小的行動，這是一個重要截斷無意識無意義的詛咒，與孩子一同克服內心恐懼的時刻。

每個人生命中也有大大小小的恐懼，即使月亮有可怕的傳說，但愛的力量比一切更大，我們有意識地切割恐懼的傳承，就能照亮孩子心房。孩子是那道讓我們跟過去說再見的鑰匙，也是那股推動我們找回初心的動力。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第470期]