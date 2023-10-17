家庭友善措施：彈性上班 為員工子女提供福利 僱主走多步 員工兼顧家庭更賣力

彈性上班：3M辦公室採用「Work Your Way」彈性工作模式，由員工和部門主管因應工作崗位和個人需要協定工作地點，工作時間亦按個別需要而自由彈性處理。像居住在屯門的Hera若選擇留家工作的話，便可省下約2小時的通勤時間。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】作為家長，大都希望有多點時間陪伴孩子成長，但為了給他們更好的生活環境及質素，不少香港父母都無可奈何地選擇外出工作，把照顧孩子的重任「外判」給家傭。

家庭和事業，是否必須放在兩個對立面，如果僱主多走一步，狀况又會否改善？兩家本地企業因應員工需要，分別推出不同彈性工作模式和福利政策，目的都是讓員工在無後顧之憂下工作，同時能提升工作效率，達至雙贏局面。文︰顏燕雯

今年6月平等機會委員會及香港教育大學發表報告，指本港家庭友善僱傭措施（簡稱FFEPs）並未普及，僱主和僱員對措施的期望亦有落差。在平機會資助下，教大團隊於2021年2月至12月期間，以抽樣方式收集了400份有家庭照顧責任的僱員問卷，並與25名僱主和經理訪談，結果發現超過八成半受訪者認為FFEPs在香港「不太普遍」或「完全不普遍」；當中更有僱主表示之前曾在大公司工作，「都無聽過相關措施，相信一點也不普遍」；有經理甚至指出，「照顧父母是子女的責任，不應無故變成公司的責任」。

放個雪櫃已幫了大忙

「很多僱主仍以為家庭友善只限於給予員工多一些假期，其實在公司放置一個性能良好的冰箱，讓員工可以在午膳時間買餸菜後存放，已經是很大的幫助。」國際家政服務業持續發展聯會及國際政商勞資事務和諧關愛會創辦人林夏瑤（Chrystie）因工作關係，經常接觸不同行業的僱主及僱員，她十分明白很多打工仔都是爸爸媽媽，除了要照顧子女，更要照顧上一代，即使有外傭幫忙，放工後的家庭時間仍是十分緊迫。她舉例，雙職父母若晚上8、9時才放工回家，那麼晚飯便可能要分兩次食，這既增加了外傭的工作量和工時，也令雙職父母減少了休息和親子時間。若僱主容許父母可預先買好餸菜放在公司雪櫃內，晚上回家簡單下廚後便可一起吃晚飯，那麼飯後還可有一些親子時間，外傭又可早點休息，這樣下來，僱傭雙方的關係也會更好。「雙職父母很容易做了『夾心人』，工時長，連帶外傭的工時也長，環環相扣。其實若員工工作達標，何不實施5天工作、一星期一天在家工作，或者彈性上下班時間？在僱主角度，追求的不過是生產力而非過程吧！」

Chrystie指近年人們主力追求身心靈平衡，很多人寧願用錢「買時間」，如放無薪假陪父母覆診，甚至辭職全力照顧子女。她認為員工是公司的重要資產，若一直流失，不斷招聘和培訓也只會浪費公司資源。

家庭管理課教分配時間

5年前，她認識有中型企業僱主為員工舉辦家庭管理課程，因為僱主認為員工若連家庭也照顧不來，那麼他們每日留在公司的只有軀殼，沒有靈魂。課程推行後，員工學好如何分配家庭和工作時間，公司不但離職率下降，業績也不停上升。「很多僱主也非不近人情，只是未知如何配合。其實有很多地方（企業）也可做到家庭友善，視乎HR（人事部）如何推行。舉例說，能否准許加班的員工，翌日遲一點上班？或在公司設置一個kids corner，（擺放）簡單幾件玩具、圖書，讓員工有需要時可帶孩子上班。作為僱主，我的經驗是客人來到公司看到小朋友又開心，客人與員工之間又多了話題，也令員工無後顧之憂。」

[Happy PaMa 教得樂 第471期]