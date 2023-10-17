個案二：員工子女可享醫保 增工作士氣

董事長親民：員工Mon（左一）指公司會邀請同事，甚至他們的小朋友參加不同活動，增進大家感情，如董事長西田宗生（右一）會為公司同事親筆簽名生日卡，前線同事收到均非常開心。（華御結提供）

華御結可讓員工調更，以配合接送子女上學的安排。像少菊要照顧孩子，就可善用每個月6至8日的假期享受親子樂。（黃志東攝）

【明報專訊】為人父母最關心子女健康，孩子生病固然擔心，既要請假帶他們看醫生，又要支付醫藥費，心力與「荷包」也付出不少。

百農社國際有限公司旗下的日本米御結專門店華御結剛於7月首度推出「全職員工子女醫保計劃」，把醫療保障範圍擴展至所有全職員工的18歲或以下子女，包括住院和門診保險計劃。這個做法在飲食業界比較罕見，皆因公司董事長西田宗生希望把日本人親切誠懇的「款待」（omotenashi）精神帶給員工。

華御結人力資源部總監鄺雯兒（Rachel）表示， 醫療保險一向包括在員工福利之中，不過部門向員工發問卷時發現，有三分之二的同事並沒有為子女購買醫保，於是公司便考慮推行此計劃。

設有薪體檢假

「我們有不少員工來自基層，發現原來沒買保險的話，無法負擔私家醫院費用，去急症室輪候又要等很長時間。公司一向很着重員工健康，一直有為他們提供每年一次的預防性免費身體檢查，同時又發現不少員工不欲犧牲半天工資作體檢，因而未能充分利用這個福利。所以今次除了推出全職員工子女醫保計劃，更增設半天有薪體檢假，鼓勵員工每年做身體檢查。」她指當董事長向員工宣布新計劃時，大家都開心歡呼，認為員工開心，工作士氣會更好。

在長沙灣店工作半年的少菊育有7歲兒子，與其他母親一樣，放假時都想抽多點時間跟囝囝四處遊玩，「照顧小朋友可能會發生很多狀况，這裏上班時間較有彈性，有時想周末請假或調更，可早點向公司提出，大部分時候也可安排得到」。加入公司8個月的Mon表示，對公司一視同仁的管理文化非常深刻，「公司一直很重視員工，每年也會做員工問卷調查，了解我們的需要，願意聆聽我們的需求並付諸行動實現。如今年不少有子女的同事都寫到想要多些保障，最好可以包括子女，因為小朋友最易病，誰知僱主真的認真考慮，最後更不惜成本推行。公司宣布時，大家都不相信，以為只是說說或高層才有，直至收到子女醫保卡才相信」。她指自己女兒有鼻敏感，一方面心痛她辛苦，另一方面是擔心財政壓力，「在香港私家醫生每次要300至400元起，皮膚科等專科更加要過千元。小朋友一病就很難斷尾，感冒都可以咳成個月，所以醫療負擔很重。有這個福利，小朋友（即使）生病，都可以更加安心去處理」。

[Happy PaMa 教得樂 第471期]