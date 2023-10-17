採訪手記：雙職父母也可work-life balance

【明報專訊】香港人常被笑稱是「最鍾意返工」的打工仔，不過對於「打兩份工」的雙職父母來說，「返工」也許是生活需要大於人生興趣；如果可以揀，我猜大部分父母也會選擇做全職爸媽。這個感受對剛放完產假的媽媽來說尤其強烈，以我自己的經驗為例，放產假最寶貴的地方，除了有更多休息時間和可以「埋身」餵哺母乳，更可把那個「麵糰」（剛出生的孩子）24小時放在大腿上細看，感覺就好像看深宵節目《魚樂無窮》一樣，儘管只是看着一群魚在鏡頭前游來游去，一樣吸引。何况每個「麵糰」都是媽媽的心肝寶貝，百看不厭，又怎會捨得外出上班呢？

正因如此，身邊不少女性朋友產假復工後不久，便因為捨不得家裏的孩子而辭職。所以今期以家庭友善僱傭措施為題的封面故事，確實令我心生共鳴。尤其與國際家政服務業持續發展聯會及國際政商勞資事務和諧關愛會創辦人林夏瑤（Chrystie）傾談時，她指香港有人才，可惜工時太長，連喘息的空間也沒有，何來work-life balance。Chrystie指出，家庭友善僱傭措施不止是多給員工幾天假期，還可以包括由企業提供各種講座、工作坊如時間管理、親子溝通技巧、升學講座等，以及彈性處理上班時間，並在情况許可下容許帶孩子甚至寵物上班。我很同意她所說，僱員工作時無後顧之憂，能提高工作效率，最重要是僱主與員工互相信任，家庭友善僱傭措施便更容易實行。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第471期]