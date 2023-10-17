活動推介：體驗「寸步難行」 為殘疾籌款

【明報專訊】香港復康會即將舉行大型戶外體驗活動「無障行者2023」籌款活動，以「海、陸、空親子遊」為主題，歡迎爸媽與孩子組隊參加，透過「看不到、聽不到、講不到、動不到」的情景，親身體驗殘疾人士的處境，培養小朋友同理心之餘，亦替機構籌募經費。

4人組成的隊伍，會由一名義工「領航員」帶領到指定任務點體驗無障礙行程，並於限時內挑戰各個任務。去年，Rita夫婦與子女便曾參與活動，除了試坐電動輪椅，也經歷過在腰間繫上浮板，模擬病友在不能彎腰下去穿著鞋襪（右圖），而最深刻的，是「寸步難行」的體驗，「我們和小朋友一起扮演殘疾人士和輔助者的角色，其間我們的雙腳被綁住，另一人就扮演輔助者扶住對方行路。玩完後，小朋友說平日看似很輕鬆的路線，原來對殘疾人士來說是如此困難。而扮演輔助者時，亦要很有耐性，也學懂一些輔助他人的技巧」。

今年現場同樣會有超過20個體驗攤位，由不同病科和不同類別的殘疾人士主持，參加者可直接與他們接觸交流。每支參加隊伍將獲得證書、活動T恤、香港摩天輪門票及其他精美禮品，名額有限，先到先得。而是次活動所籌得的善款，會用作支持香港復康會的各項運作，讓更多殘疾人士及長期病患者獲得優質服務。

■無障行者2023

日期：12月17日（周日）

時間：上午9:00至下午1:00

地點：中環香港摩天輪

截止報名日期：10月31日（周二）

查詢：2534 3352、6045 1275（WhatsApp）

報名：bb2023.rehabsociety.org.hk

整理：沈雅詩、陳真紀

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