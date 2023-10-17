潮媽寶典：海洋給媽媽的力量

【明報專訊】余曉彤（Hidy）身兼數職，單親媽媽、演員、模特兒、越野跑手、潛水教練，早前更擔任謝東閔新歌《同在》的MV女主角，拍攝唯美水底短片。因為熱愛海洋，她成為「海底清道夫」和海洋環保資訊平台創辦人，出任不同國家及地區的海洋大使。女兒受她影響，年紀小小就明白海洋保育的重要，和媽媽一起淨灘，就連未來志願也與海洋有關。

在海洋遇見另一個自己

Hidy在17年前開始接觸潛水，從開放水域潛水員、進階開放水域潛水員、救援潛水員、高級水肺潛水員，再經歷兩年的潛水實習，終於在2014年考獲國際水肺潛水教練資格。

這些年，Hidy無數次潛入海中：「當離開廣袤的陸地，投向無邊的海洋時，世界瞬間變得截然不同。人處於無重狀態，恍如身處外太空。由於聲音在水中的傳播速度比在空氣中快，聽覺被打開，清晰地聽到呼吸聲、水流聲、沙石聲，眼前的東西也會放大三分之一。」在海底，Hidy遇見另一個自己，身體化作自由的魚，隨意飄蕩，用每寸肌膚感受每一道令人心動的波浪，僵硬的神經一點點被喚醒，如無憂的孩子，煩惱都被冲走了。

潛水教練的身分讓Hidy多了一份使命，「潛水不僅僅是一項技能，它是一道連接人與海洋的紐帶。我希望能夠成為潛水者和海洋之間的橋樑，激發更多人對海洋的熱情，甚至喚起他們保護海洋的意識」。

放手，也是一種愛

Hidy在17歲時與前夫拍拖，結婚生女，相愛十多年，最後離婚收場。她坦言：「結婚時從未想過離婚，年輕時想法很簡單，愛一個人就要在一起。我擅長越野跑，以為堅持就能到達終點，但愛情是兩個人的長跑，當中太多不可控因素了。」

跟廣闊大海緊密聯繫的這些年，讓Hidy的想法有所改變：「我們很年輕就在一起，我為了愛情放棄了很多事情。不一定在一起才是愛，如果分開對雙方的生活或想法上有進步，為什麼不給彼此另一個選擇呢？」談及分開後的狀態，Hidy長舒一口氣：「坦白說，更自在和開心了。放手，也是一種愛。只是花了一段時間，我才明白『放棄一滴水，你就擁有一片海洋』的豁達哲理。」

Hidy現在只有一個願望，就是為女兒帶來良好的成長環境。既然自己選擇了這條路，不如從一個新方向找回自我，「以前去街市買菜，提着很多東西時，我會依賴老公開車接我，現在可以網上下單。另外，我也學會開車了」。

在Hidy女兒眼中，媽媽很酷，上山下海無所不能，但當Hidy向我分享她女兒未來志願是成為環保藝術家，將海洋垃圾轉廢為寶，我發現原來更酷的女生在後頭。有其母必有其女，一起期待這個小女生未來的大創作吧！

《夜媽媽 心裡話》以好歌伴聽眾度過繁忙夜，「潮媽寶典」環節每周一晚與潮媽對話，走進她們的內心世界，鼓勵女性活出精彩人生。節目逢周一至四晚上10至11時於港台普通話台（AM 621/FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北/ FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。

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文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《夜媽媽 心裡話》主持，訪問老手，潮媽新手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第471期]