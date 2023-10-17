感講你知：留意學生試前壓力徵兆

【明報專訊】不知不覺間，新學年已經過了一個半月，又快到測驗季節，小六學生的呈分試更是迫在眉睫！各位家長和教師，你留意到學生的身心狀態有什麼變化嗎？情緒和身體是息息相關的，除了直接詢問學生，家長和教師也可以嘗試從觀察學生的身體反應入手，了解學生的感受。

以測驗前較常出現的壓力為例，常見的壓力徵兆包括：

感受：激動、不耐煩、煩躁

身體：頭痛、疲累、食慾不振

認知：專注力和記憶力變差、對自己表現不滿、討厭自己

行為：坐立不安、容易生氣

同理傾聽 了解感受想法

看見學生的壓力徵兆，我們接着嘗試問「為什麼」，了解學生壓力背後的感受和需要，並以同理心傾聽他們，避免插嘴、評論和否定學生的感受或想法。「同理傾聽」能夠讓學生感到安全和被接納，更願意表達自己和尋求協助，有助調節和紓緩壓力。同理傾聽的技巧包括：

簡單語言確認：「嗯……」、「原來係咁……」、「媽媽/爸爸/老師聽緊……」

身體語言：眼望學生、身體傾前、點頭、手搭着學生的肩膊或手

覆述客觀事實和感受：「我聽到你話『聽唔明老師講咩』，你係咪好灰心？」、「我見到你皺晒眉頭，你係咪好擔心呀？」

聽到學生遇到困難，我們往往習慣馬上給予意見，希望幫助學生解決事情後，他們相應的負面心情也會消失。但其實當人情緒不穩時，也難以平靜和清晰地處理事情，最後可能「心情」、「事情」都得不到解決。反之，「先處理心情，再處理事情」或許來得更有效。

「先處理心情，再處理事情」是「JUST FEEL感講」的格言，我們一直秉持這個理念與超過30所小學成為伙伴，透過培訓教師和家長具備「善意溝通」的知識，並為他們提供課程、工具等支援，培育下一代去擁抱情感，提升身心靈健康。最近我們的伙伴學校在教育局研討會的成果分享，令我們十分鼓舞，也認證了「先處理心情，再處理事情」的重要。

教師小舉動 紓緩緊張心情

我和另一共同創辦人郭梓樂上月很榮幸獲教育局邀請，主講 2023/24年度「校園‧好精神」教師專業網絡系列學生精神健康研討會（一）的小學及中學場次，我們與伙伴學校以「透過善意溝通提升學生身心健康」為題，與全港超過200所中小學的教師代表分享與交流。當日我們除了介紹「感講伙伴學校計劃」中以全校參與模式推動「社交情意教育」和「善意溝通」的不同策略，包括「開學適應周」和「善意溝通家長日」，我們的兩所伙伴學校也分享了實踐經驗。

其中東涌天主教學校（小學部）自2022年與我們合作，教師透過全校教師工作坊、共學小組、共同備課會學習「善意溝通」後，在課堂上有不同的新嘗試。麥老師憶述有一天，她班別的學生都非常緊張，因為數學教師要他們背乘數表，但在這個「小考」前，數學教師請學生用磁石在「感受之輪」上分享自己的感受。教師這個小小的舉動，令學生感覺到「老師明白自己的感受」、「老師願意接受自己的狀態」，即使有學生不太懂得背，最後也願意去嘗試。麥老師表示：「這是我親眼目睹的經歷，可以用『amazing』來形容！」

邀請各位家長、教師都與我們一起學習「先處理心情，再處理事情」，以同理心陪伴學生面對壓力！

文：楊思毅（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第471期]