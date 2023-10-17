華德物語：一齣音樂劇 兩種心情

【明報專訊】大家好，華德一家在10月的秋季假期「北上尋歡」，去了德國「音樂劇之都」漢堡探望朋友，在濛濛細雨的秋色映襯下，我們浩浩蕩蕩地前往劇院向獅子王朝聖。話說在10多年前，我是一個不折不扣的音樂劇狂熱粉絲，為了看美國百老匯音樂劇，可以由西岸坐4天長途火車到東岸，旨在短短的6天內看8套音樂劇，更厚着臉皮在票房詢問當天有沒有便宜的學生票或企位。而在今趟旅程中，我們一家四口觀看了我心心念念的《獅子王》，也算滿足了一個多年未達成的願望。

《獅子王》台詞幽默惹笑

在德國演出的《獅子王》，演員的台詞和歌詞都是德語，劇中丁滿與彭彭開玩笑的時候也非常地道，有一段劇情關於牠們幫森巴引開幾隻野狗，就跳起「艷舞」來，配合舞台桃紅色的燈光效果，丁滿唱歌引誘野狗來吃野豬彭彭，而彭彭強調自己是有機豬肉「Bio Schwein 」，非常應景的台詞令德國觀眾歡呼聲不絕！另外一段，已故獅子王的大鳥被奸角囚禁時，唱起「let me go, let me go」，回應近期在《獅子王》隔壁劇院上演的《魔雪奇緣》，大家也哄堂大笑！不諱言，配角們因為這些情節都把主角光環搶走了，以致主角們用德文唱出經典歌曲Can you feel the love tonight，也帶動不了氣氛，實在是有點美中不足！

兩父子無共鳴：終於完了

大概我對音樂劇的狂熱基因只遺傳給妹妹Annabelle，所以她非常享受3小時的劇情，而且十分專注，完場後也能回想起相關音樂和情節！但華德和華德爸兩父子則未能有共鳴，完場後只有「終於完了」的四字「真」言。8歲的華德哥哥更在開場後10多分鐘後便嚷着「太吵了」、「我要回家」、「所有人都在胡鬧」，這場音樂劇令他非常反感。我在看劇的同時，要安撫他的情緒，在群演載歌載舞時幫他掩住耳朵，以及不斷鼓勵和感謝他的配合。雖然我未能全心全意地觀賞音樂劇，但因而更加了解華德的社交障礙，原來他會因為不明白其他人的行為和動機而暴躁和抓狂，就如剛入幼稚園時，幼師和小朋友圍圈坐，一起唱生日歌時，3歲的小華德也被嚇得躲在我後面，這些記憶串連起來了，也能好好地反饋給心理醫生、學校了。

題外話，最近無獨有偶地跟不少新手爸媽通話，有個老朋友當起全職「奶爸」，支持太太重回職場，我問他：「那你自己呢？別忘了自己啊！」然後才揭露他有抑鬱的情緒。近來我都很喜歡鼓勵新手爸媽們，只要孩子健康，就別忘了自己的事業啊！篇幅所限，下回再分享華德媽的事業線發展論。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第471期]