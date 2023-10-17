教大GPS：繪本與幼兒STEAM教育

【明報專訊】STEAM已經成為當今社會的重要教育內容，其核心是透過設計、製作與改良的工程（Engineering）活動，學生在過程中自主探究及運用科學（Science）、數學（Mathematics）與技術（Technology） 等，再加入人文藝術（Arts）元素，創造出製作物，從而解決生活中的實際問題。

雖然STEAM是跨學科課題，但不代表小學甚至中學生才能掌握。幼兒階段是大腦發展的關鍵期，孩童對周遭事物充滿好奇，在此階段實施STEAM教育，能發展幼兒對這方面的興趣與探究能力，為未來的學習奠定基礎。

筆者的研究團隊在過去3年，透過「幼兒STEAM：探究式學習」研究計劃觀察了12間幼稚園的學生及採訪了24名幼教教師，發現大部分幼兒在教師的帶領和鷹架下，能自主探究STEAM活動，製作具創意的製作物，以解決生活中的問題。教師表示只要編排適合幼兒能力的STEAM活動，他們就可以自主完成活動。

教師主導轉變成幼兒主導

不過，幼教教師一般在師訓中未接受過STEAM培訓，缺少相關知識、資源和教學策略。筆者在幼兒STEAM教育的研究中發現，如何配合幼兒的年紀和能力，將合適的STEAM學習內容與教學策略融入校本課程中，是幼師在STEAM教育的新挑戰。幼兒階段實行STEAM教育，需要有效的專業發展培訓計劃，以裝備幼師STEAM教育的內容和知識，共同開發統整的STEAM課程。另外，教學活動需要從教師主導轉變成幼兒主導，讓幼兒在真實且適切的STEAM教育環境中，自主獲得有意義的學習。

從繪本有趣和生活化情節 提取STEAM概念

筆者的研究團隊通過上述計劃，在多間幼稚園制定教師專業發展培訓，內容包括結合繪本設計STEAM探究方案。優質的繪本是幼兒學習STEAM的良好媒介，透過教師的專業課程規劃，可以在繪本具生活化的情節中有效地整合STEAM教育及幼兒階段的六大學習範疇。善用兒童喜愛的繪本，可以幫助教師預先規劃相關的STEAM概念和課程中所需的教學資源，從而減少教師課前準備的焦慮。教師能夠從繪本有趣和生活化的情節中提取相關的STEAM概念，發展成探究活動和方案，讓幼兒學習STEAM知識和技能，從而解決繪本中或生活中出現的問題。

結合繪本教學設計STEAM探究方案，能讓幼師將STEAM自然地結合學習主題、選取教材，更容易掌握讓幼兒探究的教學技巧，有助STEAM教育在幼教界普及，亦有助幼兒更容易過渡至小學的STEM課程。

文：梁衛文（​香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第471期]