童途有「理」：初生嬰兒多元感官刺激

【明報專訊】初生嬰兒透過不同的感官去刺激大腦發展和學習。多元化的感官刺激，不但能幫助大腦及體能的發展，更能安撫嬰兒的情緒，改善睡眠質素。初生嬰兒主要是被動地接收來自視覺、聽覺、觸覺、本體感覺和前庭系統的感官刺激，他們比較嗜睡和脆弱，所以適合較輕柔和輕量的刺激，不宜過多。以下幾項簡單的親子嬰兒感官刺激，可於寶寶在清醒、安靜及不哭鬧的情况下練習。

視覺（圖1）

初生嬰兒的視覺尚未發展成熟，只對黑白色和光感變化較敏感，可自製或購買市面上的黑白卡，或是準備類似的物件，放於寶寶眼前大概10厘米，慢慢地左右移動去吸引寶寶注視和追視。

聽覺（圖2）

父母可與寶寶多面對面聊天及唱歌；亦可把嬰兒沙槌玩具置於小手中輕輕搖動，刺激感官的同時亦是良好的親子交流。另外亦可播放輕柔的音樂，有助安撫情緒和入睡。

觸覺（圖3）

近年在香港大行其道的嬰兒按摩，多項研究均指出其不同的好處，例如增強抵抗力及刺激大腦發展等。父母可於洗澡後使用嬰兒按摩油或潤膚膏，在初生兒的面部、腹部、背部和四肢按摩約5至10分鐘，以刺激其觸覺發展。

本體及前庭系統（圖4）

本體及前庭系統的功能是辨識頭部和肢體的位置，繼而作出相對的反應和調節，是人體兩大維持平衡的系統。初生嬰兒平躺睡覺的時間較長，所以在清醒時為他們轉換一下不同的姿勢，有助本體及前庭發展，例如完全承托着嬰兒的頭頸坐着，直立的姿勢能拓闊寶寶的視野。而嬰兒趴着則能訓練抬頭及強化頸背肌肉，若配合黑白卡以吸引注視效果更佳。建議在寶寶飲奶前或飲奶後30分鐘練習。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：周嘉慧（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第471期]