好去處：與安娜 愛莎 小白近距離接觸 坐木船 玩過山車 深入魔雪奇緣世界

驚喜發現：小心留意每一處，可能有驚喜。小朋友就在隱蔽的草叢中發現了Brunei。（蘇智鑫攝）

享受美食：肚仔餓了，記得到阿德爾港畔餐廳享用由北歐地道料理及食材啟發而設計的美食！當中的雪花造型脆脆更令小朋友一見傾心。（蘇智鑫攝）

可愛頭飾：遊牧小攤有多款造型可愛的頭飾及小禮品出售。（頭箍$149）（蘇智鑫攝）

必玩必食必買體驗：必影打卡位——在入口處的友誼噴泉，欣賞由愛莎以冰雪魔法所創作的雪花形狀藝術品。入夜後噴泉更會隨音樂演化出不同的燈光效果。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】位於香港迪士尼樂園度假區的魔雪奇緣世界雖然在11月20日才正式開幕，但安娜和愛莎已急不及待提前邀請一些朋友來到她們的家鄉阿德爾小鎮參觀！園區不但還原了華特迪士尼動畫製作室旗下《魔雪奇緣》電影系列的場景，更設有3個主題遊樂設施及娛樂體驗給大小朋友投入小鎮的歡樂氣氛之中，當然也少不了必食和必買的體驗，大家入場前記得做好功課，以免錯過任何一個精彩細節！

文︰顏燕雯

小模特兒：Nora

歡迎來到安娜和愛莎的家鄉阿德爾小鎮！甫進園區，大家便會聽到背景音樂是熟悉的《魔雪奇緣》電影歌曲，這些配樂特意為園區改編和錄製，讓大小朋友更能投入這個魔雪世界！現在先看看3大遊樂設施及娛樂體驗有多好玩吧！

1.魔雪奇幻之旅

儼如「小小世界」《魔雪奇緣》版，大家乘坐木船，中途不但會見到小白、Marshmallow等電影角色，還可以參觀愛莎的冰雪皇宮。提提大家旅程中會遇上瀑布，有短程俯衝，甚至可能會被淋濕，十分刺激。

2.森林小天地

一個可與安娜、愛莎及小白近距離接觸的互動表演！安娜與愛莎會走到台下，跟大家一起玩遊戲，大家亦可透過投影見證愛莎施展冰雪魔法。這個互動表演糅合出色的光雕投影、特效和感官元素，與一般坐定定觀看的表演有很大分別，絕對不可錯過！

3.雪嶺滑雪橇

坐上高速滑行的雪橇過山車，大家將會穿梭洞穴和峽灣，如果你有勇氣放膽張大眼睛觀看，還可一邊欣賞阿德爾王國的自然美景！這個設施的最低身高要求為95厘米，合高度的幼稚園生也可以參與。

◆必玩必食必買體驗（圖）

■INFO

魔雪奇緣世界

開幕日期：11月20日

詳情：www.hongkongdisneyland.com

[Happy PaMa 教得樂 第472期]