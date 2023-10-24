6A爸媽：培養孩子抗逆力

【明報專訊】孩子擁有抗逆力，便可以把遇到的問題解決，在逆境中找尋出路。培養孩子的抗逆能力就是培養他們適應逆境的能力 。

Resilience有從困境反彈的意思，即是有能力從逆境回復正常。培養孩子的抗逆力就等於培養孩子的各樣品格強項，就好比茶遇上熱水，冲出香濃茶水一樣，在逆境中發揮能力，迎難而上最終把問題解決。

遇到逆境顯無力

我們的孩子經常在家庭、個人及學習方面遇上逆境情况，那些情况往往令孩子感到無力，最終逃避困難。

在家庭方面，被父母責備，關係欠佳，甚至兄弟姊妹衍生的各樣問題都可以令孩子感覺自己身處逆境。而與父母分離或不和更加令孩子失去安全感，面對逆境的情况更嚴峻。

而個人方面，疾病是最常遇到的逆境。疾病本身難以控制，孩子感到身體被支配，覺得面前逆境難以解決。除此之外，一些想法或觀念，例如不喜歡自己外表或身形，害怕某種物件，害怕自己未能達到別人要求，都可以令孩子感覺遇上逆境，加添壓力。

至於學習，面對功課或考試壓力，或被過分期望學業成就，又或轉換新環境等都是學童感到壓力的地方。加上網上欺凌，或被同學排斥取笑也會令孩子充滿無力感。

塑造孩子堅強內心

為孩子塑造堅強內心，才是面對逆境的不二法門。我們可以利用品格強項，讓孩子在關鍵時刻發揮各項品格。當中包括：

1. 增強自信心

2. 增強社交技巧

3. 正面處理情緒

4. 學習解決問題

5. 學習處理壓力

這些當然可以由學校幫助學生建立，但最能夠令孩子堅強起來，父母的付出才是最重要。我們運用6A教育技巧，令孩子感覺被接納，接受「原本的我」，而非「被期望的我」。讚賞孩子令他們更認識自己，關愛他們同時希望他們推己及人，這些都能提升孩子自信和社交技巧的能力。

而家長多陪伴孩子，透過建立責任與權威，令他們學懂正面處理情緒，解決問題，同時處理壓力。

父母懂得利用6A協助孩子建立堅強內心，再加上運用各種品格強項，孩子在困難中便能迎難而上，同時感覺父母無條件的愛。當孩子學懂以強大的內心解決身邊各樣問題，包括情緒與壓力，就能成就孩子超強抗逆能力，面對各種挑戰。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第472期]