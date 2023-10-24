家庭有教：擴闊孩子眼界 激發創意

【明報專訊】上回我們提及資優兒在不同範疇中有過人的能力。另一方面，按照阮儒理博士（Dr. Joseph Renzulli）的「資優」定義，資優兒童在創造力方面表現亦與眾不同，他們對事情有高敏感度、好奇心、具原創和開放態度，而相關特徵通常表現於早期的成長發展上，展現比同年齡孩子更深入的探索興趣和複雜的思維能力。他們擅長跨學科思維、高階解難能力和具創造力的發展。他們展現強烈的興趣和自主，需要適當的支持來培養其獨特的創意表達方式，發揮他們的潛力。家長宜以「廣心態」和「闊眼界」的角度來培養資優兒：

家長廣闊心態：

．鼓勵好奇心：培養孩子的好奇心，鼓勵提問、討論和探索他們感興趣的話題，並樂意一起研究以找到答案。

．支持冒險：犯錯的恐懼會妨礙創造力發展，因此家長鼓勵孩子勇於冒險，並將失敗視為學習機會，讓檢討成就進步。

．示範創意：家長成為「創意的榜樣」，與孩子分享自己的興趣和創意想法，與孩子一起「天馬行空」地追求不同的創意創作。

．重鼓勵、少壓力：避免施加壓力，要求孩子表現出色或達到特定結果。相反，應稱讚他們的努力、熱情和具創造思維。

．慶祝成就：無論大小，均與孩子慶祝創意成就，同時突顯他們的努力，提升他們的信心和動力。

◆孩子擴闊眼界：（圖）

．多元接觸：讓孩子接觸不同文化、觀點和經歷，參觀博物館或不同文化活動，接觸不同背景的人等，都可以擴大他們的世界觀，有助激發新思維、新想像。

．促進閱讀：廣泛閱讀可以激發創造力，因此可為孩子提供多樣化的書籍，並鼓勵他們享受閱讀的樂趣。

．導師和同儕：將孩子聯繫到有共同興趣的導師、教師或同儕，能為他們提供合適的指導和發揮的靈感。

．創意環境：在家中設立一個空間，讓孩子可以輕鬆做自己的創意活動，無論是一個安靜的閱讀角，或備有各種藝術用品的書枱，都可以是孩子的「小宇宙」。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第472期]