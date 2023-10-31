親子筆陣．閱讀的幸福：我們是否仍相信夢想

【明報專訊】在我的教學生涯中，經常鼓勵孩子去發掘自己的夢想，並勇敢地追尋。然而因為各種原因，我們卻覺得夢想離自己愈來愈遠，無奈地把夢想拋棄了。其實夢想落空是一件十分平常的事，重要的是，我們是否仍相信夢想，會否放棄擁有夢想。

難敵身高限制 籃球夢碎

艾倫．賽伊的繪本《中國鬥牛士 王邦維》就為我們講述了一個中國移民追尋夢想的故事。故事大約發生在1960年代，王邦維從小跟隨家人從廣東移民到美國，在這個籃球盛行的國度，他像許多孩子一樣，夢想成為一名籃球員、一名偉大的運動員。他曾經為了這個夢想努力奮鬥，甚至成為隊中「王牌球員」，可惜最終因為身高限制了他的發展而失敗了。

王邦維被這個無法改變的因素打敗了，放棄了自己的夢想，選擇成為一名工程師。雖然家人對他的決定感到高興，但王邦維自己是否也感到滿足呢？他常常回憶起在比賽中射入致勝一球的畫面，他仍然渴望成為一名運動員，希望隊友能將球傳給他。

在一次旅行中，王邦維在西班牙遇見了鬥牛這項運動，被那些比他還矮小的鬥牛士優雅的姿態和勇敢的表現深深吸引。童年時追尋夢想的熱情重新點燃，他決定要當一名鬥牛士。雖然沒有身高的障礙，但王邦維要成為一名鬥牛士也不容易，因為從來沒有中國人當上鬥牛士，大部分西班牙人都認為只有西班牙人才能成為真正的鬥牛士。然而，再次面對無法改變的因素，王邦維這次沒有被打敗。他清楚知道自己是一個中國人，他追求的並不是成為西班牙鬥牛士，而是中國鬥牛士。他穿上中國服裝，重新確立了自己的身分。當他看見鏡中穿著中國服的自己時，感到充滿了奇異的力量，一切的困難都無法再阻礙他前進。

每個人的夢想都是獨特的，孩子們需要有機會去探索和發現自己的夢想。追求夢想不僅是單靠努力，也是一種堅持和對自己擁有信心的表現。無論我們面臨多少困難和挑戰，只要相信自己，堅持不懈地努力，就有可能實現夢想。

夢想不是一成不變

王邦維的經歷讓我們知道，夢想不是一成不變，它可以在我們的生命中不斷演變和改變。即使曾經放棄了夢想，也可以在某個時刻重新找回它。重要的是，我們要相信自己的價值，敢於面對挑戰，並為自己的夢想而奮鬥。

追求夢想是一個長期的過程，並不總是一帆風順，但我們知道這經驗可以幫助孩子建立自信和追求成就，還能培養他們的創造力和解決問題的能力。通過追求夢想，孩子們學會了堅持不懈、克服挑戰，迎接新的機遇和保持熱情，這些都是他們未來生活中所需要的重要素養。而我們也可以重新發現自己的夢想，與他們一同經歷追求夢想的苦與甜，成為互相扶持的伙伴。

文：何彥輝

作者簡介：現為港澳信義會小學校長，20多年來，倘佯在故事的懷抱中的教育工作者。一直用心推動兒童文學在學校的發展，相信文學的力量能在孩子的成長中留下真、善、美的痕迹。

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[Happy PaMa 教得樂 第473期]