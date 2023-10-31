媽媽維特：刺蝟氣質的男孩

【明報專訊】我兩個仔都是典型的城市孩子，喜歡舒適便利，不嚮往郊野，但我仍想偶然帶他們親親大自然。小四的細仔還好，他個性隨和，只要是家庭樂，都不會太介意。中三的大仔卻是主見強而自我中心，很多時只要路稍遠，天氣稍熱，他都會毫無保留地黑臉，散發令人難受的氣場。勉強無幸福，所以近一兩年，我都只帶細仔到郊外去。

向朋友訴苦惹怒爸爸

10月中旬，社區中心有一個親子行山活動，由烏蛟騰行至茘枝窩。秋高氣爽，路線易走，古村有趣，回程坐船省力，還可欣賞印洲塘的美麗海岸。我心想，難道今後都放棄一家人郊遊樂的可能嗎？不，我決定把握機會一試，就為全家報名了。為免太早觸動阿仔神經，我是在活動前兩周才告訴大家，那已有足夠時間讓他消化。當然，如果大仔要求退出，我也不會勉強他，只是不想一開始就把他排除在外。

那兩星期裏，大仔一直不置可否，只間中為入秋仍熱而勞嘈罵天，也沒指明跟行山有關。總之，這孩子只要想「說不」，很少會遲疑或讓步，既然他沒在我面前發難，我就假設他肯去。活動前一晚，我早早上牀，入睡不久卻被老公搖醒。他憤怒地告訴我，剛聽到大仔與同學通電，用非常難聽的說話，批評行山的安排，說害他損失一天打機的時間。阿仔向來說話大聲，不理會傳到多遠。我老公怒火中燒，關掉家裏Wi-Fi，即時中斷阿仔與同學的對話，然後宣布：「你既然那麼不滿，明天就不用去了！」

雖沒引述阿仔用語，我也想像到那是刻薄而刺痛人的。我告訴老公，明白他為什麼生氣，但阿仔不是當着我們面前說這些話，他只是跟好友呻，我不想因此就剝奪讓他選擇同行的機會。我請求老公留在房內冷靜一下，讓我去跟阿仔談。

走出房，我見阿仔伏在電腦桌，臉朝下，像是石頭一樣。我輕聲問他：「可以談談嗎？」他不動也不作聲，我在旁坐下，伸手由他的後枕掃向腰背，慢慢反覆地掃。我已許久沒這麼做過了。

學習忍耐 成熟處事

我先多謝他。「媽媽知道你不喜歡行山，你寧願留在家打機，我一點不意外。但我想多謝你，你一直沒拒絕我，我感受到你對我的尊重。你對行山有抗拒的感覺，我覺得沒問題啊。每個人都有喜惡，我尊重你，完全接受你的喜惡。」「同時，情緒喜惡和最終的行為選擇，是可以分開的。正如你上課時不一定開心，但你還是會選擇盡責返學。面對感受的方法很多，最基本是先要自己知道，向信任的人訴苦也是一種方法。」

我強調他已長大了。「幼小的孩子不喜歡一件事，就不會做。但長大了的人，可以知道自己不悅，卻仍會因各種理由而選擇去做，會用方法調節和管理自己，這就是成熟。所以，我也不會要求你必須心悅誠服，才能跟我去行山。只要你選擇來，就已經很好了。你對朋友呻不滿，我完全能接受。」他依然沒反應，但我知道他在聽。「剛才爸爸發火，我知道令你難受，真的對不起。我相信，他發怒的背後其實是擔憂。他很擔心你明天會不斷放負，對我們甚至其他團友黑臉，令大家都難堪。」

「你有很多選擇。可以選擇不來；也可以選擇參與但全程發晦氣；也可以選擇知道自己不悅，同時又避免令人難受。明天的行程，初小生都應該沒問題，以你體能當然也難不了你，最難的是忍耐自己的不悅。但你長大了，媽媽相信你，也想你給機會自己。我很期待和你同行，也很珍惜讓你成熟的機會……你可以來嗎？」阿仔「嗯」的一聲，正式接受我的邀請。

終於，第二天風和日麗，大仔全程走在隊頭，緊跟社工，很少說話但也有意識地沒發脾氣。我固然為一家同遊而高興，但更安慰的是阿仔真的做到忍耐。我感恩，沒有輕易放棄這個刺蝟氣質的孩子。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第473期]