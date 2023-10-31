英倫助鄰：英國中學的課外活動

【明報專訊】無論你是打算舉家移民英國，又或只是送子女往寄宿學校，作為家長的一定會了解英國學制、課程內容。但除了學習以外，課堂外的其他學生活動，大家又知道幾多呢？

英國學校有許多after school club/extended study（統稱課外活動），主要都是各種運動及一些興趣小組。各式各樣的運動、音樂、話劇的隊伍都有大量比賽或表演機會，而且球隊大都會盡量分齡分級，確保不同程度的學生都有參與機會，不像香港的學校，校隊永遠只有一隊，不是運動尖子鮮有機會參加校際比賽。傳統上，運動在學校教育及校園生活佔很重要位置，英國學生都會通過參與運動去學習互相合作，培養團隊精神。好些傳統寄宿學校都會要求學生每日在課後參加運動或音樂訓練。

除了參加課外活動，校園裏，學生可能還有不同角色。例如house captain、prefect都是讓學生可以感到自豪又同時擔起責任的崗位。記得小時候我的學校裏，風紀隊陣容相當浩大。在操場集隊時，不單每班都會有個風紀看管，甚至每層樓、梯級間都會有風紀站崗，以確保校園秩序良好，紀律嚴明！差點忘記，還有負責班中秩序、把頑劣學生記名的班長！

英國大部分中學沒有學生會

然而現代的英國學校都早已摒棄了這種以學生管理學生的治理方式。現在英國學校大都沒有class monitor，head boy/girl、prefect亦已變成學生大使，平時協助教師組織活動，在開放日接待來賓。Prefect更是校園的role model，他們都是品學兼優的高年級生，是教師、校長嚴格挑選以作同學的榜樣。一如香港學校，英國的prefect都會佩戴徽章、色帶以作識別，甚至有學校的prefect可穿著特別顏色的blazer（校褸）！

來英國生活，其中原因自然是希望子女能夠在民主自由的國度裏快樂成長。孩子除了參與多姿多采課外活動外，亦應該在校園內擁有更多自主自立的機會。因為自己年少時是個積極參與組織學生活動的學生，自然以為英國學校裏的學生會生活應該更精彩。但後來發現，英國一般state schools是沒有學生會的！

教師籌辦活動興趣班

沒錯，大部分英國中學都不設學生會。因此，校內的課外活動、興趣班大都是由教師籌辦，學生極其量都是協助性質。學生會，作為一個由學生選出具行政權力的學生組織要在大學或學院裏才會找到。

也許英國教育的設計，在中學階段是以培養學術能力及人文關懷為優先目的，但沒有學生會的確令我有些意外。一個學生在學校裏除了學習知識外，許多時候都可以通過參加各類課外活動及學生組織，學習其他技巧及豐富校園生活經驗。以我個人經驗來說，當年在預科及大學組織學生會的時光，可算是我在校園生活中最精彩的章節，在中學時已主辦不少歌唱、話劇比賽，甚至辦過聯校晚會；事實上，當年這些經驗對我以後成長影響頗大，更令我畢生受用。

雖然英國中學沒有學生會，但有student council 或student representative。他們都是學生自由參加，再由全校或全班、全級投票選出。他們的主要職能是代表學生向學校管理層就着學校的不同政策及設施反映意見，作為溝通橋樑。

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

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[Happy PaMa 教得樂 第473期]