善養救未來：六旬婆婆的醒悟

【明報專訊】時光飛逝，轉眼間我已是年屆六旬的婆婆了！回顧昔日的我，用錯了方法去教和愛我的女兒，令我有很多遺憾！希望這篇文章能夠讓讀者得到啟發，明白善待自己和善養小孩的重要。

我的父親是一個沉默寡言又不理家事的人，而我的母親脾氣極之暴躁，管教孩子的方式只有痛打和責罵。

我剛小學畢業後，父親便因病去世，因此我要輟學去工廠工作幫補家計，但因年紀小而經常被人欺負，受了委屈也不敢向人傾訴。多年來對生活的不滿和情緒壓抑，我已變得不苟言笑和內斂。

過分操控致女兒反叛

自小缺乏愛和關懷的我，渴望能夠有一個愛護我的男朋友，很幸運地終於給我遇上了。因為想早日脫離沒有溫暖的家，所以我很快便結婚了。但天意弄人，5年後丈夫因在工作上和同事不和，最終患上抑鬱症而選擇了不歸路，我也因此要出外工作來掙取生活費。因為兩個女兒需要有人幫忙照料，所以我又要和母親同住了！

為了兩個女兒的前途及擔心她們交上損友，她們在生活上的大小事情都由我安排，她們也只能聽從而不能多加意見。我將所有空餘時間都陪伴女兒和幫她們溫習功課。雖然兩個女兒在我鞭策之下都能夠考取好成績，過程之中卻使女兒承受了不少壓力和痛苦，也造成了日後她們的反叛。

上了中學之後，妹妹開始用沉默來對抗。她除了吃飯和看電視會走出自己房間，其餘時間都是關在房內做自己的事。考上大學之後，她就馬上申請宿舍過自由的生活。後來，她更自己申請去美國做交流生，申請成功後才通知我代她交學費。我當時只感到失落和被女兒離棄，沒想到這就是多年來我一直操控女兒的後果。

我的大女兒自小脾氣就很大和野蠻，所以我對她管教得較為嚴厲，她發脾氣時我只會責罵和漠視她，不准她再繼續哭鬧，但我從來沒有關心她發脾氣背後的原因。很多年後我才知道，原來我這樣做只會壓抑她的負面情緒，讓她的心靈留下創傷！

積極處理情緒問題

在長期的負面情緒壓抑下，大女兒終於患上了產後抑鬱，她經常大發脾氣和哭鬧，也會打罵小孩，弄得家無寧日。經過兩年多的地獄式生活，大女兒開始察覺到自己的情緒問題，剛巧她遇上一名心靈導師，她對導師吐出多年來壓抑在內心的不滿和悲鬱，經過多次療癒的對話之後，她的負面情緒已大有改善。大女兒終於明白自我療癒和善養小孩的重要，她積極地報讀了很多關於心靈療癒和善養小孩的課程，將所學到的應用在生活上，將地獄似的家變成了充滿和諧與愛的天堂。

大女兒現正參與教育大同的工作，她還致力於推廣心靈療癒和善養，希望幫助更多人解除心靈上的痛苦和改善親子關係。

受到了女兒的啟發，我才醒悟小孩需要的是父母的接納、支持和關愛，還要讓他們在自由自主的環境下學習，小孩才得以心靈健康地快樂成長，也能和父母維繫良好的親子關係。我現在已懂得看開和放下，懂得去欣賞身邊的人和事，重拾人生的樂趣。願我的經歷與體會，也能讓你們得到啟發。

文：何物

作者簡介：一個被傳統思想束縛了60多年，長期活在憂慮和抱怨之中的婆婆。因受到女兒的啟發，終能解脫枷鎖，活出心中的彩虹。

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[Happy PaMa 教得樂 第473期]