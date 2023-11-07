快樂校園：家校同築歡樂氣氛 遊戲中學習 幼園嘉年華式面試 小小人兒愛上課

特色水龍頭：各種有趣、不一樣的水龍頭設計是每間靈糧堂幼稚園的特色之一，讓學生如玩具般探索不同的開啟方式，此設施更曾獲美國建築學會頒發獎狀，以表揚其教育哲學。（黃志東攝）

【明報專訊】10、11月是幼稚園面試的高峰期，各位爸媽，你們可曾試過因為太渴望孩子考到心儀學校，而給予他們太大壓力，以至面試過程不如理想呢？為使家長和小朋友都可以放鬆心情去迎接面試，有幼稚園今年特別把面試換上嘉年華形式，希望小人兒可投入其中，並對上學留下愉快的印象。

文︰顏燕雯

香港靈糧堂幼稚園（下稱靈糧堂）共有6間分校，是參加教育局的「幼稚園教育計劃」（半日制課程學費全免）之中，較受家長歡迎的幼稚園。踏入11月是各分校PN（學前班）及K1的面試日子，今年秀德及荃灣分校決定搞搞新意思，面試當日校舍不但佈置成嘉年華會般，校長和教師亦會打扮成演藝人員一樣，並在衣服掛上可愛公仔，讓小朋友和家長都能投入歡樂氣氛之中。

香港靈糧堂幼稚園秀德及荃灣分校校長丁敏儀表示，以往見到家長帶小朋友去面試，總是十分拘謹，「一入到校門，他們便立即提點小朋友要說什麼，有時會搶着答問題，若小朋友做得不好又會責怪他們。其實今次有這個想法，是想大人和小朋友來到我們學校，毋須帶着嚴肅、緊張的心情，透過親子遊戲便可以輕鬆完成面試，不要因為一次具有壓力的面試而怕了老師和學校」。

課室化作遊戲房

今年秀德及荃灣分校分別有約200及120個K1學位，秀德另有約200個PN學位。與其他靈糧堂分校一樣，秀德和荃灣校面試也是分兩部分，第一部分教師會請小朋友入課室玩玩具，第二部分是小組互動唱遊，家長可全程陪同。不過今次換上嘉年華形式，從踏入校門登記開始便儼如進入遊樂場一樣。第一部分小朋友會進入佈置成遊戲房的課室，從前的桌面玩具也變成探索角落，當小朋友自由玩樂時，教師會與他們和家長談天，以作評核；第二部分的唱遊，是大約10至12人的小組活動，教師會從中觀察小朋友的反應及與家長的親子關係。最後他們更可到不同的課室自行參與教師準備好的各種遊戲，好好享受這個親子時光。

不欲家長預先催谷

丁敏儀說：「我相信老師們的專業，其實小朋友看似在玩，但在過程中，老師已能觀察到他們是否有好奇心、與父母間的關係等。要知道來面試的小朋友只有1、2歲，我們根本不會考核學術範疇，也不希望家長預先催谷，因為那些知識來到幼稚園也會學到。我明白很多家長為面試準備了很多，但我也不想小朋友以後一想到學校，就只想到面試時的緊張心情。」她更指家長事前並不知道會以這樣的模式面試，他們收到的面試通知，只是一張「邀請卡」，上面提點家長讓子女穿著色彩繽紛的服飾到學校，希望給他們一個驚喜。

以嘉年華形式面試，丁敏儀指在業界中少見，卻貫徹了學校愉快學習的宗旨。「現在很多家長都喜歡Happy School，但我們不止是Happy School，而是Happy Learning School，小朋友在這裏並不止是遊玩，遊戲滲入了很多學習元素，令他們不自覺地增加知識，甚至學了也不知道。由老師單向教學的坐定定學習模式，無疑令老師省下很多工夫，而我們的老師自製教具、準備服裝，甚至製作巡遊車，背後所花的時間心機一點也不少，目的都是為了讓小朋友能開心學習。」

除了開心學習，課堂中學生可參與和表達的機會也非常多，如小朋友在自由遊戲時間可利用各種玩具探索；高年班學生可擔任「甜絲絲大使」，以大哥哥/姐姐身分陪伴低年班新生；每天早午會，學生又有機會領禱、帶領跳舞等。這些機會，都有助培育學生自主、主動、懂分工等技能，甚至升上小學後，從不少畢業生及小學教師的回饋中，都指靈糧堂學生既有自信又願意表達。

[Happy PaMa 教得樂 第474期]